La banda finlandesa de rock, The Rasmus llega este 13 de diciembre en concierto al Velódromo Olímpico de la CDMX.

Concierto del cual ya te tenemos los detalles setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento con The Rasmus en el Velódromo Olímpico, pues esto es todo lo que debes saber:

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 17 temas en vivo

The Rasmus (Instagram | @therasmusofficial)

Posible setlist del concierto de The Rasmus en el Velódromo Olímpico

The Rasmus regresa a los escenarios en concierto con su Weirdo Tour 2025 a México para verlo en el Velódromo Olímpico.

Concierto de The Rasmus en el Velódromo Olímpico el cual celebran su 30 aniversario presentando sus grandes éxitos y su nuevo material discográfico Creatures of Chaos.

Por lo que se espera que el posibles temas en el setlist de canciones en el concierto de The Rasmus en el Velódromo Olímpico sea el siguiente: