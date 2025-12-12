No te pierdas el concierto de DLD en La Maraka, te damos el setlist, horarios y teloneros para el 12 y 13 de diciembre.

La banda DLD estará en CDMX para dar dos conciertos de su Tour Ocho en el auditorio La Maraka.

Setlist de canciones para el concierto de DLD en La Maraka

El setlist de canciones para el concierto de DLD en La Maraka el viernes 12 y sábado 13 de diciembre sería este:

  1. Te Alcanzaré
  2. Por siempre
  3. Química y física
  4. Arsénico
  5. Ventura
  6. Pide al tiempo
  7. Sigo siendo yo
  8. Un vicio caro es el amor
  9. Devuélveme
  10. Marmita
  11. Pide al tiempo
  12. Almas rotas
  13. Hasta siempre
  14. Reencuentro
  15. Toda mi fe
  16. Veinte minutos
  17. El mapa de tus ojos
  18. Las cruzadas
  19. Viernes
  20. El accidente
  21. Mi vida
  22. Todo cuenta
  23. Estaré
DLD
DLD (DLD México / Facebook)

Horarios para el concierto de DLD en La Maraka

Toma en cuenta que los horarios para el concierto de DLD en La Maraka el 12 y 13 de diciembre son estos:

  • Apertura de puertas: 8:00 de la noche
  • Inicio de concierto: 9:30 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 11:30 de la noche
DLD
DLD (Especial)

La banda DLD se ha consolidado como un referente con más de dos décadas de carrera.

A lo largo del concierto se espera que DLD toque sus mejores éxitos para hacer vibrar el escenario de La Maraka.

Toma en cuenta que la dirección de La Maraka es: C. Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.

Teloneros para el concierto de DLD en La Maraka

Los teloneros confirmados para el concierto de DLD en La Maraka del 12 y 13 de diciembre será Sussie 4.

Originarios de Guadalajara, Sussie 4 es un proyecto de música dance y electrónica.

Ellos podrán el mejor ambiente para la presentación de DLD.

DLD
DLD (DLD México / Facebook)