No te pierdas el concierto de DLD en La Maraka, te damos el setlist, horarios y teloneros para el 12 y 13 de diciembre.
La banda DLD estará en CDMX para dar dos conciertos de su Tour Ocho en el auditorio La Maraka.
Setlist de canciones para el concierto de DLD en La Maraka
El setlist de canciones para el concierto de DLD en La Maraka el viernes 12 y sábado 13 de diciembre sería este:
- Te Alcanzaré
- Por siempre
- Química y física
- Arsénico
- Ventura
- Pide al tiempo
- Sigo siendo yo
- Un vicio caro es el amor
- Devuélveme
- Marmita
- Pide al tiempo
- Almas rotas
- Hasta siempre
- Reencuentro
- Toda mi fe
- Veinte minutos
- El mapa de tus ojos
- Las cruzadas
- Viernes
- El accidente
- Mi vida
- Todo cuenta
- Estaré
Horarios para el concierto de DLD en La Maraka
Toma en cuenta que los horarios para el concierto de DLD en La Maraka el 12 y 13 de diciembre son estos:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 9:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:30 de la noche
La banda DLD se ha consolidado como un referente con más de dos décadas de carrera.
A lo largo del concierto se espera que DLD toque sus mejores éxitos para hacer vibrar el escenario de La Maraka.
Toma en cuenta que la dirección de La Maraka es: C. Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.
Teloneros para el concierto de DLD en La Maraka
Los teloneros confirmados para el concierto de DLD en La Maraka del 12 y 13 de diciembre será Sussie 4.
Originarios de Guadalajara, Sussie 4 es un proyecto de música dance y electrónica.
Ellos podrán el mejor ambiente para la presentación de DLD.