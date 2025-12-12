No te pierdas el concierto de DLD en La Maraka, te damos el setlist, horarios y teloneros para el 12 y 13 de diciembre.

La banda DLD estará en CDMX para dar dos conciertos de su Tour Ocho en el auditorio La Maraka.

Setlist de canciones para el concierto de DLD en La Maraka

El setlist de canciones para el concierto de DLD en La Maraka el viernes 12 y sábado 13 de diciembre sería este:

Te Alcanzaré Por siempre Química y física Arsénico Ventura Pide al tiempo Sigo siendo yo Un vicio caro es el amor Devuélveme Marmita Pide al tiempo Almas rotas Hasta siempre Reencuentro Toda mi fe Veinte minutos El mapa de tus ojos Las cruzadas Viernes El accidente Mi vida Todo cuenta Estaré

DLD (DLD México / Facebook)

Horarios para el concierto de DLD en La Maraka

Toma en cuenta que los horarios para el concierto de DLD en La Maraka el 12 y 13 de diciembre son estos:

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 9:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:30 de la noche

DLD (Especial)

La banda DLD se ha consolidado como un referente con más de dos décadas de carrera.

A lo largo del concierto se espera que DLD toque sus mejores éxitos para hacer vibrar el escenario de La Maraka.

Toma en cuenta que la dirección de La Maraka es: C. Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.

Teloneros para el concierto de DLD en La Maraka

Los teloneros confirmados para el concierto de DLD en La Maraka del 12 y 13 de diciembre será Sussie 4.

Originarios de Guadalajara, Sussie 4 es un proyecto de música dance y electrónica.

Ellos podrán el mejor ambiente para la presentación de DLD.