Jesse & Joy llega para cantarle al amor y hasta el desamor con concierto doble al Auditorio Nacional este sábado 14 de febrero.

Así que presta atención que te traemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para el 14 de febrero y no te pierdas de ningún momento en los conciertos de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional:

Concierto 1

Apertura de puertas: 3:00 de la tarde

Hora del concierto: 5:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Concierto 2

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Jesse & Joy (jesse & joy instagram @jesseyjoy)

Posible setlist del concierto de Jesse & Joy del 14 de febrero

Jesse & Joy en el Auditorio Nacional promete dos funciones en concierto llenas de amor y también de desamor este 14 de febrero con El Despecho Tour 2026.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para ambos conciertos de Jesse & Joy en Auditorio Nacional del 14 de febrero sean los siguientes: