Jesse & Joy llega para cantarle al amor y hasta el desamor con concierto doble al Auditorio Nacional este sábado 14 de febrero.

Así que presta atención que te traemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para el 14 de febrero y no te pierdas de ningún momento en los conciertos de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional:

Concierto 1

  • Apertura de puertas: 3:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 5:00 de la tarde en punto
  • Telonero: Sin invitado previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Concierto 2

  • Apertura de puertas: 7:30 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin invitado previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
Jesse & Joy
Jesse & Joy (jesse & joy instagram @jesseyjoy)

Posible setlist del concierto de Jesse & Joy del 14 de febrero

Jesse & Joy en el Auditorio Nacional promete dos funciones en concierto llenas de amor y también de desamor este 14 de febrero con El Despecho Tour 2026.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para ambos conciertos de Jesse & Joy en Auditorio Nacional del 14 de febrero sean los siguientes:

  1. Esto es lo que soy
  2. Digas lo que digas
  3. Mi tesoro
  4. Chocolate
  5. Me quiero enamorar
  6. Lo que nos faltó decir
  7. Tanto
  8. Me voy / Respirar / Adiós / Mi sol
  9. Llegaste tú
  10. Dueles
  11. Nube
  12. Me soltaste
  13. Un besito más
  14. Ya no quiero
  15. Ecos de amor
  16. ¿Con quién se queda el perro?
  17. Llorar
  18. Te esperé
  19. 3 A.M.
  20. La de la mala suerte
  21. ¡Corre!
  22. Espacio sideral