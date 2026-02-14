Jesse & Joy llega para cantarle al amor y hasta el desamor con concierto doble al Auditorio Nacional este sábado 14 de febrero.
Así que presta atención que te traemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para el 14 de febrero y no te pierdas de ningún momento en los conciertos de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional:
Concierto 1
Música
Conciertos en CDMX febrero 2026: fechas, artistas y sedes
Música
Concierto de My Chemical Romance en Estadio GNP Seguros: setlist, horario y telonero para 13 y 14 de febrero
Música
¿A qué hora termina el concierto de My Chemical Romance en Estadio GNP Seguros? Horarios del 13 y 14 de febrero
Música
Concierto de Eladio Carrión en Palacio de los Deportes: setlist, horario y telonero para 14 de febrero
Música
Concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC: setlist, horario y telonero para el 14 de febrero
- Apertura de puertas: 3:00 de la tarde
- Hora del concierto: 5:00 de la tarde en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
Concierto 2
- Apertura de puertas: 7:30 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
Posible setlist del concierto de Jesse & Joy del 14 de febrero
Jesse & Joy en el Auditorio Nacional promete dos funciones en concierto llenas de amor y también de desamor este 14 de febrero con El Despecho Tour 2026.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para ambos conciertos de Jesse & Joy en Auditorio Nacional del 14 de febrero sean los siguientes:
- Esto es lo que soy
- Digas lo que digas
- Mi tesoro
- Chocolate
- Me quiero enamorar
- Lo que nos faltó decir
- Tanto
- Me voy / Respirar / Adiós / Mi sol
- Llegaste tú
- Dueles
- Nube
- Me soltaste
- Un besito más
- Ya no quiero
- Ecos de amor
- ¿Con quién se queda el perro?
- Llorar
- Te esperé
- 3 A.M.
- La de la mala suerte
- ¡Corre!
- Espacio sideral