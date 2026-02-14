El Palacio de los Deportes de la CDMX recibe al rapero Eladio Carrión en concierto único este 14 de febrero.

Concierto del cual ya te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada de Eladio Carrión en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 38 temas en vivo

Eladio Carrion en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos (Eladio Carrion )

Posible setlist del concierto de Eladio Carrión del 14 de febrero

Don KBRN World Tour 2026 de Eladio Carrión llega en concierto al Palacio de los Deportes hoy 14 de febrero para deleite de los fans.

Se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Eladio Carrión en Palacio de los Deportes sean los siguientes: