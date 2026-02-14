El Palacio de los Deportes de la CDMX recibe al rapero Eladio Carrión en concierto único este 14 de febrero.

Concierto del cual ya te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada de Eladio Carrión en Palacio de los Deportes:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 38 temas en vivo
Eladio Carrion en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos
Posible setlist del concierto de Eladio Carrión del 14 de febrero

Don KBRN World Tour 2026 de Eladio Carrión llega en concierto al Palacio de los Deportes hoy 14 de febrero para deleite de los fans.

Se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Eladio Carrión en Palacio de los Deportes sean los siguientes:

  1. Invencible
  2. Ohtani
  3. Vetements
  4. H.I.M
  5. Broly
  6. Si la calle llama
  7. Heavyweight
  8. Kemba Walker
  9. Romeo y Julieta
  10. El Reggaeton del Disco
  11. 100 conmigo
  12. 3 AM
  13. Todo o nada
  14. Paz mental
  15. Sauce Boy Freestyle 5
  16. Hola cómo vas
  17. Me Gustas Natural
  18. Flores en anónimo
  19. Coco Chanel
  20. TQMQA
  21. Hey Lil Mama
  22. Ricky Bobby
  23. Crush
  24. ASAP
  25. CHANCE
  26. Padre tiempo
  27. Mosh Pit Muzik
  28. Cómodo
  29. Tiffany
  30. Sauce Boy Freestyle 3
  31. Sauce Boy - Freestyle
  32. Ele uve
  33. Quizás, tal vez
  34. Betty
  35. Tata
  36. Play Video
  37. BZRP Music Sessions #40
  38. Mbappe