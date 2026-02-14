El Palacio de los Deportes de la CDMX recibe al rapero Eladio Carrión en concierto único este 14 de febrero.
Concierto del cual ya te tenemos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de nada de Eladio Carrión en Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 38 temas en vivo
Posible setlist del concierto de Eladio Carrión del 14 de febrero
Se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Eladio Carrión en Palacio de los Deportes sean los siguientes:
- Invencible
- Ohtani
- Vetements
- H.I.M
- Broly
- Si la calle llama
- Heavyweight
- Kemba Walker
- Romeo y Julieta
- El Reggaeton del Disco
- 100 conmigo
- 3 AM
- Todo o nada
- Paz mental
- Sauce Boy Freestyle 5
- Hola cómo vas
- Me Gustas Natural
- Flores en anónimo
- Coco Chanel
- TQMQA
- Hey Lil Mama
- Ricky Bobby
- Crush
- ASAP
- CHANCE
- Padre tiempo
- Mosh Pit Muzik
- Cómodo
- Tiffany
- Sauce Boy Freestyle 3
- Sauce Boy - Freestyle
- Ele uve
- Quizás, tal vez
- Betty
- Tata
- Play Video
- BZRP Music Sessions #40
- Mbappe