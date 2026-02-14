Este sábado 14 de febrero se presenta en concierto el rapero Eladio Carrión en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Eladio Carrión en el Palacio de los Deportes con el horario y hora en la que termina el concierto del 14 de febrero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 38 temas en vivo

Duración: Se estima 2:30 de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Don KBRN World Tour 2026 de Eladio Carrión llega en concierto al Palacio de los Deportes hoy 14 de febrero

En el día del amor, este 14 de febrero llega la música de Eladio Carrión en concierto al Palacio de los Deportes.

Concierto de Eladio Carrión en el Palacio de los Deportes que forma parte de su exitosa gira Don KBRN World Tour 2026.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.