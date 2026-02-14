Para tener un buen día de San Valentín, este 14 de febrero se presenta el concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC.

Si vas a ir al concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC, a continuación te daremos los detalles, incluyendo el horario y setlist.

Setlist del concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC

Aún no hay un setlist oficial del concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC, aunque se espera que toquen estás canciones:

Energy

Teacher

Oh Baby What Comes Around

Calling You

Someday

Forever

Guess Who’s Back

Ghosts

Talk Box Groove

Trouble

Together

Good Intentions

Demo

Boogie Therapy

You Knock Me Off of My Feet

Fear No More

Young Girl

Don’t Wait Up

La La La

Tan Cerca

Afterlife

Midnight Generation (@Midnightgeneration)

Horario del concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC

De acuerdo con Ticketmaster, el concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC iniciará a las 8:00 p.m. del 14 de febrero de 2026.

El show tendrá una duración aproximada de 2 horas, por lo que deberá de terminar alrededor de las 10:00 p.m.

Como siempre, toma en cuenta que podría haber algún retraso de último minuto, aún así es posible que no sea de más de media hora.

En ese caso, el concierto terminaría cerca de las 10:30 p.m., una buena hora para el regreso de los fans a su casa.

Midnight Generation (@Midnightgeneration)

Telonero del concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC

De momento no hay un telonero anunciado para el concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC.

Es muy probable que no haya un abridor, pues falta muy poco para su celebración.

Por lo general, los grupos teloneros se dan a conocer desde días —incluso meses— antes de que se lleve a cabo el evento, para que los fans los conozcan.

En ese sentido, Midnight Generation irá solo desde el inicio, sin intermediario.