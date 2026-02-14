Si tu intención es celebrar este 14 de febrero en el concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC, tal vez te preguntes a qué hora va a terminar.

Aquí te daremos todos los detalles del horario del concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC, para que te vayas preparando.

Midnight Generation (@Midnightgeneration)

¿A qué hora termina el concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC?

El concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC iniciará a las 8:00 p.m. y durará dos horas, por lo que terminaría alrededor de las 10:00 p.m.

Este es un buen horario para el show, pues los fans podrán encontrar transporte de regreso sin tener que preocuparse.

No obstante, toma en cuenta que el evento podría retrasarse, ya sea por cuestiones de logística o algo pedido por la misma banda, para esperar una mayor audiencia.

En ese caso, el concierto podría terminar alrededor de las 10:30 p.m., que también es una buena hora para tomar el transporte público.

Concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC terminará temprano

Algo a destacar es que en cualquier caso, el concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC terminará temprano, siendo un caso único en este tipo de eventos.

Fuera del concierto de Midnight Generation en Pepsi Center WTC, por lo general los shows en vivo musicales se terminan a las 11:00 p.m. o pasando dicha hora.

Son pocos los conciertos en la CDMX que acaban antes de la hora señalada, aunque muchos fans agradece cuando pasa eso debido a todas las ventajas en general.

El no tener grupo abridor también contribuye a tener un horario más manejable, pues no se tienen que hacer ajustes para el show principal.