El Auditorio Nacional de la CDMX recibe este 14 de febrero en función doble en concierto al dúo de hermanos Jesse & Joy.

Así que arma tu itinerario, pues te tenemos el horario y hora en la que termina cada concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional este 14 de febrero:

Concierto 1

Apertura de puertas: 3:00 de la tarde

Hora del concierto: 5:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 7:00 de la noche

Concierto 2

Apertura de puertas: 7:30 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Jesse & Joy (jesse & joy instagram @jesseyjoy)

Hoy 14 de febrero llega la gira el Despecho Tour 2026 de Jesse & Joy al Auditorio Nacional con función doble para los más fans.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.