Te decimos a qué hora terminan los conciertos de My Chemical Romance en Estadio GNP Seguros para las fechas del 13 y 14 de febrero.

My Chemical Romance dará dos conciertos de su gira Long Live The Black Parade para todos sus fans en México.

Horario del concierto de My Chemical Romance en Estadio GNP Seguros

El horario del viernes 13 y sábado 14 de febrero del concierto de My Chemical Romance quedó de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Telonero: 7:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto My Chemical Romance: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

El concierto de My Chemical Romance es uno de los más esperados en este 2026. La agrupación hará vibrar el escenario y emocionará a todos sus fanáticos.

Los teloneros de ambas fechas de My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros serán The Hives, la electrizante banda de rock originaria de Suecia.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de My Chemical Romance?

Para los que viajan en transporte público, las estaciones de Metro CDMX más cercanas son:

Ciudad Deportiva

Puebla

Ambas estaciones pertenecen a la línea 9 del metro y se deben caminar algunos metros para llegar al recinto.

La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.