El Mimoso -de 45 años de edad- se prepara para dar concierto con su gira Nomás por Gusto este 23 de agosto en el Auditorio Nacional.
Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de El Mimoso.
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de El Mimoso en Auditorio Nacional del 23 de agosto
Hoy sábado 23 de agosto se presenta en concierto El Mimoso en el Auditorio Nacional; por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:
- Apertura de puertas 6 de la tarde
- Hora: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
Posible setlist de canciones para el concierto de El Mimoso hoy 23 de agosto en Auditorio Nacional
El Mimoso llega al fin al Auditorio Nacional hoy 23 de agosto con un concierto que promete tener los más grande éxitos del cantante de regional mexicano.
En anteriores conciertos, El Mimoso ha brindado a sus fans una producción que combina banda, mariachi y momentos emotivos.
Basado en sus anteriores shows, se espera que los 25 temas en el setlist de canciones para el concierto de El Mimoso en Auditorio Nacional de hoy 23 de agosto sean:
- En esta vida no se pudo
- Sangoloteadito
- Deja
- La historia
- Típico clásico
- Que te ruegue quien te quiera
- Pena tras pena
- El Tenampa
- Cómo Quieres que esté
- Usted me amó
- Cruz de Madera
- Pena Tras Pena
- Me caí de la nube
- Lágrimas de mi barrio
- Te vas
- En Esta Vida No se Pudo
- No Llega el Olvido
- Cómo Pudiste
- Libro de Recuerdos
- Te Vas
- Alma Enamorada
- Nomás por gusto
- No me hagas menos
- Mi mayor anhelo
- Tus mentiras