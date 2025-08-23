El Mimoso -de 45 años de edad- se prepara para dar concierto con su gira Nomás por Gusto este 23 de agosto en el Auditorio Nacional.

Por lo que a los fans les tenemos el setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de ningún detalle en el concierto de El Mimoso.

Hoy sábado 23 de agosto se presenta en concierto El Mimoso en el Auditorio Nacional; por lo que si eres de los afortunado en asistir, a continuación encontrarás el setlist de canciones, horario y telonero para el show en vivo:

  • Apertura de puertas 6 de la tarde
  • Hora: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
Posible setlist de canciones para el concierto de El Mimoso hoy 23 de agosto en Auditorio Nacional

El Mimoso llega al fin al Auditorio Nacional hoy 23 de agosto con un concierto que promete tener los más grande éxitos del cantante de regional mexicano.

En anteriores conciertos, El Mimoso ha brindado a sus fans una producción que combina banda, mariachi y momentos emotivos.

Basado en sus anteriores shows, se espera que los 25 temas en el setlist de canciones para el concierto de El Mimoso en Auditorio Nacional de hoy 23 de agosto sean:

  1. En esta vida no se pudo
  2. Sangoloteadito
  3. Deja
  4. La historia
  5. Típico clásico
  6. Que te ruegue quien te quiera
  7. Pena tras pena
  8. El Tenampa
  9. Cómo Quieres que esté
  10. Usted me amó
  11. Cruz de Madera
  12. Pena Tras Pena
  13. Me caí de la nube
  14. Lágrimas de mi barrio
  15. Te vas
  16. En Esta Vida No se Pudo
  17. No Llega el Olvido
  18. Cómo Pudiste
  19. Libro de Recuerdos
  20. Te Vas
  21. Alma Enamorada
  22. Nomás por gusto
  23. No me hagas menos
  24. Mi mayor anhelo
  25. Tus mentiras