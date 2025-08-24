El Mimoso presenta su gira Nomás por Gusto en concierto este 23 de agosto en el Auditorio Nacional.

Horario y hora en la que termina el concierto de El Mimoso en el Auditorio Nacional de hoy 23 de agosto

El Auditorio Nacional recibe hoy 23 de agosto a El Mimoso, y para que armes tu llegada y tu regreso a casa, te dejamos el horario y hora en la que termina el concierto; éstos son los detalles:

Apertura de puertas 6 de la tarde

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Aproximadamente 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

El Mimoso (Agencia México)

El Mimoso llega hoy 23 de agosto en concierto al Auditorio Nacional

Hoy 23 de agosto es el esperado concierto del cantante de regional mexicano, El Mimoso, en el Auditorio Nacional.

Su trayectoria de 30 años, incluyendo su paso por Banda El Recodo, lo ha consolidado como uno de los grandes del género, y sus conciertos en el Auditorio Nacional son considerados un hito en su carrera como solista.

Con un poco más de 2 horas de concierto, se reconocen los shows de El Mimoso con momentos especiales, como la llegada de mariachi y homenajes a figuras como Jenni Rivera y Juan Gabriel.

Recuerda que el Auditorio Nacional está ubicado en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, CDMX.

