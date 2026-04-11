Te damos el setlist y horarios para el concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional el 11 y 12 de abril.

El exitoso Radio Guaripolo Tour 2026 de 31 Minutos continúa en el Auditorio Nacional con dos shows en vivo bastante especiales.

Setlist del concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional

Para el 11 y 12 de abril, el setlist del concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional sería el siguiente:

Cebollas me encanta

Mr. Guantecillo

Mi castillo de blanca arena con vista al mar

Señora, devuélvame el balón, o si no, no sé qué haré

La señora interesante

Mundo interior

Mi mamá me lo teje todo

El huerfadrino

Tangananica, Tangananá

Son pololos

Diente blanco, no te vayas

Objeción denegada

Nunca me he sacado un siete

El Cuco

Mi equilibrio espiritual

Ratoncitos

Bailan sin César

Arwrarwrirwrarwro

Mi muñeca me habló

El Dinosaurio Anacleto

Yo nunca vi televisión (y luego sí pero después no)

31 Minutos (Especial)

Horarios de los conciertos de 31 Minutos en el Auditorio Nacional

Tómalo en cuenta, el horario del sábado 11 de abril para el concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional quedó así:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Ahora bien, el horario del domingo del 12 de abril del show será el siguiente:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Inicio de concierto: 5:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 7:00 de la tarde aproximadamente