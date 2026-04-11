Te damos el setlist y horarios para el concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional el 11 y 12 de abril.
El exitoso Radio Guaripolo Tour 2026 de 31 Minutos continúa en el Auditorio Nacional con dos shows en vivo bastante especiales.
Setlist del concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional
Para el 11 y 12 de abril, el setlist del concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional sería el siguiente:
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- Cebollas me encanta
- Mr. Guantecillo
- Mi castillo de blanca arena con vista al mar
- Señora, devuélvame el balón, o si no, no sé qué haré
- La señora interesante
- Mundo interior
- Mi mamá me lo teje todo
- El huerfadrino
- Tangananica, Tangananá
- Son pololos
- Diente blanco, no te vayas
- Objeción denegada
- Nunca me he sacado un siete
- El Cuco
- Mi equilibrio espiritual
- Ratoncitos
- Bailan sin César
- Arwrarwrirwrarwro
- Mi muñeca me habló
- El Dinosaurio Anacleto
- Yo nunca vi televisión (y luego sí pero después no)
Horarios de los conciertos de 31 Minutos en el Auditorio Nacional
Tómalo en cuenta, el horario del sábado 11 de abril para el concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional quedó así:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
Ahora bien, el horario del domingo del 12 de abril del show será el siguiente:
- Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 5:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 7:00 de la tarde aproximadamente