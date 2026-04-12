Este domingo 12 de abril, Luis R. Conriquez se presenta con lo mejor de sus corridos bélicos en concierto desde el Palenque de Texcoco.

Los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco, los encuentras a continuación:

Apertura de puertas: 9:50 de la noche

Hora del concierto: 11:50 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 39 temas en vivo

Duración: Alrededor de 3 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 2:50 am

Luis R. Conriquez (Instagram | @luisrconriquezoficial)

Los corridos bélicos de Luis R. Conriquez llegan al Palenque de Texcoco el 12 de abril

El cantante mexicano de los corridos bélicos, Luis R. Conriquez llegan este 12 de abril al Palenque de Texcoco en concierto.

Recuerda que el Palenque Texcoco es el recinto ubicado en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.

La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.

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