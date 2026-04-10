Edén Muñoz llega al Palenque de Texcoco con dos fechas en conciertos con boletos agotados para este 10 y 11 de abril.

Y si eres de los afortunados ya con boletos, te tenemos los detalles del setlist y telonero para los conciertos de Edén Muñoz en Palenque de Texcoco:

Apertura de puertas: 9:50 de la noche

Hora del concierto: 11:50 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 38 temas en vivo

Duración: Alrededor de 3 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 2:50 am

Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

Posible setlist para Edén Muñoz en Palenque de Texcoco el 10 y 11 de abril

La música banda de Edén Muñoz se hace presente en el Palenque de Texcoco con dos conciertos este 10 y 11 de abril.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Edén Muñoz en el Palenque de Texcoco serían los siguientes: