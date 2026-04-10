Edén Muñoz llega al Palenque de Texcoco con dos fechas en conciertos con boletos agotados para este 10 y 11 de abril.
Y si eres de los afortunados ya con boletos, te tenemos los detalles del setlist y telonero para los conciertos de Edén Muñoz en Palenque de Texcoco:
- Apertura de puertas: 9:50 de la noche
- Hora del concierto: 11:50 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 38 temas en vivo
- Duración: Alrededor de 3 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 2:50 am
Posible setlist para Edén Muñoz en Palenque de Texcoco el 10 y 11 de abril
La música banda de Edén Muñoz se hace presente en el Palenque de Texcoco con dos conciertos este 10 y 11 de abril.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Edén Muñoz en el Palenque de Texcoco serían los siguientes:
- Como quieras quiero
- Esta vida (Qué bonita es esta vida)
- Gente batallosa
- El amor no fue pa’ mí
- Te juro que te amo
- Mañana voy a verte
- Ni que estuvieras tan buena
- Tus latidos
- Sueño güajiro
- Tu cariñito
- Siempre te voy a querer
- Mi Lugar Favorito
- El tierno se fue
- Pudiste pero no quisiste
- Contigo
- Simplemente gracias
- Aunque ahora estés con él
- Bailando Bien
- ¿Cómo te fue sin mí?
- NTP
- A la antigüita
- Peca de bonita
- Bájale
- Consejos gratis
- Viejo
- La nena
- Chale
- Mi primer día sin ti
- Mi yo de antes
- Chimba
- Ni Te Conozco, Ni Me Saludes
- Lejos estamos mejor
- Abcdario
- Raite pa´con Diosito
- Como en los viejos tiempos
- Amor del bueno
- El Sinaloense
- El corrido de Mazatlán