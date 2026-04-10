Edén Muñoz llega al Palenque de Texcoco con dos fechas en conciertos con boletos agotados para este 10 y 11 de abril.

Y si eres de los afortunados ya con boletos, te tenemos los detalles del setlist y telonero para los conciertos de Edén Muñoz en Palenque de Texcoco:

  • Apertura de puertas: 9:50 de la noche
  • Hora del concierto: 11:50 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 38 temas en vivo
  • Duración: Alrededor de 3 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 2:50 am
Edén Muñoz
Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

Posible setlist para Edén Muñoz en Palenque de Texcoco el 10 y 11 de abril

La música banda de Edén Muñoz se hace presente en el Palenque de Texcoco con dos conciertos este 10 y 11 de abril.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Edén Muñoz en el Palenque de Texcoco serían los siguientes:

  1. Como quieras quiero
  2. Esta vida (Qué bonita es esta vida)
  3. Gente batallosa
  4. El amor no fue pa’ mí
  5. Te juro que te amo
  6. Mañana voy a verte
  7. Ni que estuvieras tan buena
  8. Tus latidos
  9. Sueño güajiro
  10. Tu cariñito
  11. Siempre te voy a querer
  12. Mi Lugar Favorito
  13. El tierno se fue
  14. Pudiste pero no quisiste
  15. Contigo
  16. Simplemente gracias
  17. Aunque ahora estés con él
  18. Bailando Bien
  19. ¿Cómo te fue sin mí?
  20. NTP
  21. A la antigüita
  22. Peca de bonita
  23. Bájale
  24. Consejos gratis
  25. Viejo
  26. La nena
  27. Chale
  28. Mi primer día sin ti
  29. Mi yo de antes
  30. Chimba
  31. Ni Te Conozco, Ni Me Saludes
  32. Lejos estamos mejor
  33. Abcdario
  34. Raite pa´con Diosito
  35. Como en los viejos tiempos
  36. Amor del bueno
  37. El Sinaloense
  38. El corrido de Mazatlán