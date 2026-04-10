El escenario del Palenque de Texcoco recibe en concierto al intérprete de la banda Edén Muñoz este 10 y 11 de abril.

Así que prepárate para disfrutar, que ya te tenemos todos los detalles del horario y hora en la que terminan los conciertos de Edén Muñoz en Palenque de Texcoco:

Apertura de puertas: 9:50 de la noche

Hora del concierto: 11:50 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 38 temas en vivo

Duración: Alrededor de 3 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 2:50 am

Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

Edén Muñoz llega a Palenque de Texcoco con dos fechas en concierto

Edén Muñoz tendrá concierto doble en el Palenque de Texcoco para este 10 y 11 de abril con lo mejor de su música banda.

Recuerda que el Palenque Texcoco es el recinto ubicado en Manzana número 024, en Texcoco de Santa María Tulantongo, en el Estado de México.

La sencilla forma para llegar es tomar Calzada Ignacio Zaragoza y después la Carretera México-Texcoco para ubicar el recinto.

Así que disfruta como se debe pues ya tienes todo para disfrutar de los conciertos de Edén Muñoz en Palenque de Texcoco.

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