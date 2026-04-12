Los corridos bélicos de Luis R. Conriquez están por llegar al Palenque de Texcoco hoy 12 de abril en concierto.

Por lo que fans atentos que a continuación les dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto de Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco:

  • Apertura de puertas: 9:50 de la noche
  • Hora del concierto: 11:50 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 39 temas en vivo
  • Duración: Alrededor de 3 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de las 2:50 am
Luis R Conriquez, cantante.
Luis R Conriquez, cantante. (@Luis R Conriquez)

Posible setlist para Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco del 12 de abril

Hoy domingo 12 de abril se presenta en concierto Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco con lo mejor de sus corridos bélicos.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco sean los siguientes:

  1. Martes 13
  2. El Búho
  3. Su casa
  4. Por Clave Doble R
  5. Me metí en el ruedo
  6. El Gavilán
  7. Malas Rachas
  8. Cuando te acuerdes de mí
  9. Dueño de ti
  10. La mamoncita del Insta
  11. El precio de la soledad
  12. Disfruto lo malo
  13. Siempre pendientes
  14. Los botones azules
  15. El del palenque
  16. De fresa y coco
  17. Que se cuide
  18. Dembow Bélico
  19. La people
  20. La people II
  21. Plebita
  22. Quema
  23. Póngase bien
  24. No son Doritos
  25. Hay de dos
  26. Por si se les olvidaba
  27. Sin tanto royo
  28. Por el Clave el 3
  29. Presidente
  30. El Plumas
  31. Si no quieres no
  32. Chino
  33. La Patrulla
  34. Nuevos talentos
  35. Sr. Smith
  36. Malas rachas
  37. GTA
  38. Con todo respetillo
  39. La noche perfecta