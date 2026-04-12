Los corridos bélicos de Luis R. Conriquez están por llegar al Palenque de Texcoco hoy 12 de abril en concierto.
Por lo que fans atentos que a continuación les dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto de Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco:
- Apertura de puertas: 9:50 de la noche
- Hora del concierto: 11:50 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 39 temas en vivo
- Duración: Alrededor de 3 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 2:50 am
Posible setlist para Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco del 12 de abril
Hoy domingo 12 de abril se presenta en concierto Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco con lo mejor de sus corridos bélicos.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco sean los siguientes:
- Martes 13
- El Búho
- Su casa
- Por Clave Doble R
- Me metí en el ruedo
- El Gavilán
- Malas Rachas
- Cuando te acuerdes de mí
- Dueño de ti
- La mamoncita del Insta
- El precio de la soledad
- Disfruto lo malo
- Siempre pendientes
- Los botones azules
- El del palenque
- De fresa y coco
- Que se cuide
- Dembow Bélico
- La people
- La people II
- Plebita
- Quema
- Póngase bien
- No son Doritos
- Hay de dos
- Por si se les olvidaba
- Sin tanto royo
- Por el Clave el 3
- Presidente
- El Plumas
- Si no quieres no
- Chino
- La Patrulla
- Nuevos talentos
- Sr. Smith
- Malas rachas
- GTA
- Con todo respetillo
- La noche perfecta