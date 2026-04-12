Los corridos bélicos de Luis R. Conriquez están por llegar al Palenque de Texcoco hoy 12 de abril en concierto.

Por lo que fans atentos que a continuación les dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto de Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco:

Apertura de puertas: 9:50 de la noche

Hora del concierto: 11:50 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 39 temas en vivo

Duración: Alrededor de 3 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 2:50 am

Luis R Conriquez, cantante. (@Luis R Conriquez)

Posible setlist para Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco del 12 de abril

Hoy domingo 12 de abril se presenta en concierto Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco con lo mejor de sus corridos bélicos.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Luis R. Conriquez en Palenque de Texcoco sean los siguientes: