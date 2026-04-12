Descubre a qué hora termina el concierto de Matt Bennett en el Pepsi Center. Este es el horario del 11 de abril.

El actor y cantante Matt Bennett, de 34 años de edad, trae su Party 101, un show nostálgico para los fans de series como Victorious o High School Musical.

Horario del concierto de Matt Bennett en el Pepsi Center

El horario del concierto de Matt Bennett en el Pepsi Center para el sábado 11 de abril, es este:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Matt Bennett (@mattbennett / Instagram)

Conocido por ser Robbie Shapiro en la serie Victorious, Matt Bennett interpreta un DJ set con temas de diferentes series juveniles de Nickelodeon y Disney como:

Victorious

iCarly

Big Time Rush

Hannah Montana

High School Musical

Wizards of Waverly Place

Ruta para llegar al Pepsi Center

Te explicamos la mejor ruta para llegar al Pepsi Center WTC y disfrutar del concierto de Matt Bennett.

En transporte público, la estación más cercana es la de Polifórum de la Línea 1 del Metrobús.

Al bajarte en dicha para tendrás que caminar unos metros en contrasentido del flujo vehicular de Insurgentes Sur.

La dirección del Pepsi Center WTC es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México.