Si quieres saber a qué hora termina el concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional, acá te compartimos el horario del 11 y 12 de abril.
El Radio Guaripolo Tour 2026 de 31 Minutos ahora visita el Auditorio Nacional para ofrecer dos fechas de conciertos.
Horarios de los conciertos de 31 Minutos en el Auditorio Nacional
El horario del sábado 11 de abril para el concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional quedó así:
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Concierto de Edén Muñoz en Palenque de Texcoco: setlist y telonero del 10 y 11 de abril
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Concierto de Matt Bennett en el Pepsi Center: setlist y horario del 11 de abril
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente
Mientras que el horario del domingo del 12 de abril del show será el siguiente:
- Apertura de puertas: 4:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 5:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 7:00 de la tarde aproximadamente
Ruta para llegar al Auditorio Nacional
Si quieres llegar fácil al Auditorio Nacional, acá te damos la mejor ruta.
En la actualidad, la estación Auditorio del Metro CDMX continúa cerrada. Por ello, las opciones que tienes son:
- Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio
- Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2
- Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX
La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.