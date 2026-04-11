Si quieres saber a qué hora termina el concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional, acá te compartimos el horario del 11 y 12 de abril.

El Radio Guaripolo Tour 2026 de 31 Minutos ahora visita el Auditorio Nacional para ofrecer dos fechas de conciertos.

Horarios de los conciertos de 31 Minutos en el Auditorio Nacional

El horario del sábado 11 de abril para el concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional quedó así:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Mientras que el horario del domingo del 12 de abril del show será el siguiente:

Apertura de puertas: 4:00 de la tarde

Inicio de concierto: 5:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 7:00 de la tarde aproximadamente

31 Minutos (Instagram/@31minutos)

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Si quieres llegar fácil al Auditorio Nacional, acá te damos la mejor ruta.

En la actualidad, la estación Auditorio del Metro CDMX continúa cerrada. Por ello, las opciones que tienes son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.