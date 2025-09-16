Después de anunciarse la colección de Adidas Originals x Oasis, ahora se revela que sí llegará a México, por lo que te damos todos los detalles.

Pues tras la gira de conciertos de Oasis que llegó a México los pasados 12 y 13 de septiembre, ahora Adidas sorprende con una colección inspirada en la banda inglesa del britpop.

¿Cuándo llega la colección de Adidas Originals x Oasis a México?

Si bien se dio a conocer que habrá una colección de Adidas Originals x Oasis, en un principio se había confirmado que esta no llegaría a México; ahora se confirmó que sí estará disponible.

Y es que a través de la tienda en línea oficial de Adidas, se anunció que la colección de Adidas Originals x Oasis estará “próximamente” disponible para México.

Colección Adidas Originals x Oasis en México (Adidas)

No obstante, no se reveló la fecha en la cual se podrá obtener la colección Adidas Originals x Oasis a través de su tienda en línea o tiendas físicas.

Cabe mencionar que antes de los conciertos de Oasis en México, se abrió la fan store con productos originales de la banda, pero no llegó su colaboración con Adidas.

¿Qué precio tendrá la colección de Adidas Originals x Oasis?

Se dio a conocer de manera oficial que la colección de Adidas Originals x Oasis estará disponible para México.

Sin embargo, no se dio a conocer una fecha en específico para la salida de esta colección de Adidas Originals x Oasis, pues en la página oficial solo dice “próximamente”.

Tampoco se revelaron qué artículos estarán disponibles pero, en la foto que anuncia la colección de Adidas Originals x Oasis, pueden verse artículos como:

Hoodies

Playeras

Camisas tipo Polo

Pants deportivos

Conjuntos

Por lo que de momento habrá que esperar para tener más detalles por parte de la Oasis o de Adidas para saber cuándo estará disponible la colección, qué piezas y por supuesto, los precios.