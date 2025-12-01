El nombre de Cazzu -de 31 años de edad- se viralizó en redes sociales por ‘regañar’ a fans que estaban insultaban a Christian Nodal en su concierto.

Aunque ha revelado que no mantiene una buena relación con Christian Nodal -de 26 años de edad- Cazzu demostró que desea dejar toda la polémica en el pasado.

En pleno concierto, Cazzu ‘regaña’ a fans que insultaban a Christian Nodal

Cazzu se encuentra triunfando con su gira ‘Latinaje en vivo’ con la cual ha recorrido diferentes ciudades.

Sin embargo, también se encuentra en medio de la controversia luego de que detuvo su concierto en Chile para defender a Christian Nodal de fans que lo insultaban.

A través de un video quedó registrado el momento exacto en el que asistentes a la Movistar Arena de Santiago empezaron a corear la frase “Chúpalo Nodal”.

En un primer momento, Cazzu no entendía lo que gritaban sus seguidores, pero el “insulto” empezó a sonar más fuerte y la argentina decidió poner un alto a su concierto.

En un tono amistoso, Cazzu les pidió a sus seguidores que detuvieran los insultos hacia Christian Nodal , pues ella se estaba portando bien.

“No me hagan quedar mal. Yo portándome bien para que ustedes vengan a hacer las cosas mal. Pórtense bien, pórtense bien” Cazzu

De esta manera, Cazzu demostró que ya no quiere entrar en más polémica con Christian Nodal y para dejar este tema en el pasado.

Cazzu, cantante. (@cazzu)

Cazzu deja en claro que no tiene ningún interés en la vida de Christian Nodal

El video de Cazzu deteniendo su concierto para parar los insultos contra Christian Nodal, de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Sin embargo, su acción ha generado controversia en redes sociales; mientras que algunos aplauden que se haya mostrado madura para dejar la polémica atrás, otros le han recordado que las acciones de Christian Nodal no la han dejado muy bien parada, por lo que debería de alzar la voz y no defenderlo.

Sin embargo, tal parece que Cazzu ya no desea hablar más de Christian Nodal.

Pese a haber expresado públicamente su inconformidad por la pensión que le proporciona Christian Nodal para su hija, Cazzu no quiere generar más controversia.

Así lo demostró en su más reciente visita a México, donde dejó en claro que no desea opinar sobre la vida actual de Christian Nodal.

Cazzu destacó que lo único que la une a Christian Nodal es su hija.

“Nosotros ya no tenemos nada que ver, tenemos una hija en común y ya. Ese tema no me importa, no sé nada de eso. Tenemos vidas muy alejadas y ya no hay nada que nos conecte” Cazzu