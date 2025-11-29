La situación de Cazzu inspiró a que se creara una iniciativa a la que llamaron Ley Cazzu, la cual ya avanza en Argentina.

Julieta Cazzuchelli -de 31 años de edad- reveló que Christian Nodal no le permitía viajar libremente con su hija y muchas madres alzaron la voz.

¿De qué trata la Ley Cazzu? La iniciativa que avanza en Argentina

La situación de Cazzu inspiró a ciudadanos a proponer una incisiva que protege el derecho de la madres y sus hijos a viajar libremente.

Este planteamiento es conocido como Ley Cazzu y se originó en Argentina.

Esta iniciativa propone que los padres ausentes no puedan impedir que los menores viajen con el progenitor que sí se hace cargo.

Esto, con la intención de agilizar tramites y permitir que los progenitores e hijos, gocen de la libertad de viajar sin necesidad de solicitar permiso a los padres ausentes o irresponsables.

Dicha iniciativa es una propuesta, por lo que no tiene efecto legal en Argentina, mientras que en México no se ha planteado una ley similar.

La iniciativa de la Ley Cazzu solicita firmas en Change.Org y es una propuesta ciudadana.

Recordemos que Cazzu ha manifestado que los abogados de Christian Nodal la han condicionado para poder viajar con su hija, lo cual vulnera los derechos de la menor.

Esto propone la Ley Cazzu en Argentina

La prohibición o condicionamiento de permisos para viajar a progenitores e hijos, puede ser visto como una forma de control e incluso violencia.

Es por eso que la Ley Cazzu establece varios puntos a fin de salvaguardar el derecho de viajar a progenitores e hijos:

El tutor a cargo tendrá permiso permanente para viajar con el menor, cuando se comprueba que existe abandono o ausencia del otro progenitor.

Reducir los tramites y juicios cuando un progenitor solicite viajar con su hijo y se haya comprobado ausencia o abandono del otro padre o madre.