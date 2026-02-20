Cazzu continúa con la gira Latinaje y el éxito la ha llevado a abrir nuevas fechas en Latinoamérica y Europa.

Para sorpresa de sus fans mexicanos, Cazzu agregó un nuevo concierto en México para el sábado 16 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Fecha y lugar en el que se llevará a cabo la edición 2026 del festival Tecate Emblema.

Cazzu regresa a México con concierto en Tecate Emblema

Fue la propia Cazzu quien anunció en un video para redes sociales las nuevas fechas que agreró como parte de la gira Latinaje.

“Latinaje en vivo continúa”, escribió la cantante para anunciar conciertos en Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, España y México.

El regreso de Cazzu a México sienta una base de lo mucho que ha crecido su público al interior del país.

Esto después de dos exitosos conciertos en sold out que la argentina encabezó en el Auditorio Nacional.

Ahora la cantante vuelve a subir la apuesta, pero como parte de uno de los festivales musicales más importantes del año en México.

Boletos para Tecate Emblema y ver a Cazzu en vivo

La tarde de este viernes se presentó el cartel oficial de Tecate Emblema 2026 y con él las fechas en que saldrán a la venta los boletos:

25 de febrero: preventa Banamex (con promociones especiales)

26 de febrero: venta general

Por su parte, Cazzu informó que para el resto de sus fechas los boletos saldrán a la venta en su página oficial cazzu.com a partir del 24 de febrero.