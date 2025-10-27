“Me parece un descaro”, así respondió Cazzu al comunicado de los abogados de Christian Nodal de mediados de octubre luego de que ella haya señalado que no le permitía viajar con su hija Inti y que no recibía ayuda económica suficiente.

En su despedida de México, Cazzu dijo que sería mejor que se conciliara y tomaran decisiones importantes a favor de la hija de ambos.

“Me parece un descaro... en general, me encantaría que toda esta energía... que se le ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, a ir allá, ir acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que corresponden al futuro de mi hija” Cazzu

Cazzu señala que se entorpeció diálogo con Christian Nodal tras su enamoramiento con Ángela Aguilar

Cazzu dejó ver que no tiene tema con la relación de Chririan Nodal con Ángela Aguilar, pero acusó que a partir de ello se entorpeció el diálogo entre ellos.

“Con la situación romántica se entorpeció una parte que no debería haber sucedido. Yo no tengo nada en la historia de que él se haya enamorado de alguien más” Cazzu

Dijo que lo primordial es su hija e insistió que han existido trabas para que saliera de Argentina.

Cazzu agregó que en realidad es fácil acceder a Inti, más allá de todos los procesos legales que tienen ambos.

También mencionó que recientemente no le notificación del cambio en el equipo legal de Nodal y eso habría complicado que viera a su hija.

Cazzu critica a Christian Nodal por no conocer la situación económica de Argentina

Luego de risas, Cazzu criticó que Christian Nodal no conozca la situación económica de Argentina, luego de decir en su comunicado que él envía más dinero de lo que establece la ley Argentina.

“Una persona que no conoce mi país, no está actualizado de cuáles son las necesidades nuestras, no puede decidir unilateralmente lo que necesitas” Cazzu

Finalmente dijo que hay una posición amenazante y violenta en su contra de cosas que son fáciles de comprobar.