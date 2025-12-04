Cazzu -de 31 años de edad- cantó “Inti” por primera vez frente a su hija y lloró por el emotivo momento.

Una de las canciones más significativas de Cazzu es “Inti”, la melodía que escribió para su hija y que es parte de su último álbum ‘Latinaje’.

Cazzu lloró al cantar “Inti” frente a su hija por primera vez

El pasado 30 de noviembre se presentó Cazzu en Perú, donde la noche fue muy emotiva porque cantó “Inti” frente a su hija de dos años.

Previo a interpretar “Inti”, Cazzu reveló que había convencido a su hija para que la viera cantando por primera vez.

“Les voy a contar un secreto especial, hoy traté de convencerla de que me viera por primera vez en el escenario y me está mirando” Cazzu

El público comenzó a gritar el nombre de Inti, mientras Cazzu se limpiaba las lágrimas por el momento tan emotivo.

“Mi amor, esta canción es tu canción”, dijo Cazzu antes de interpretar “Inti”, una melodía de amor donde la cantante expresa todo su cariño a la pequeña.

El público acompañó a Cazzu cantando “Inti” y con globos amarillos, así como soles de papel, ya que Inti significa sol.

Cazzu terminó la melodía con un “Te amo mi amor”.

Por esta razón fue tan significativo cantar “Inti” en Perú para Cazzu

Cazzu lloró al cantar “Inti”, pues sería la primera vez que su hija la vería cantar en el escenario.

Se desconoce si Inti estaba en el recinto o hicieron una videollamada para que la bebé pudiera ver a Cazzu .

Inti es un nombre de origen peruano de la mitología incaica, ya que es el nombre del dios sol.

Es por eso que para Cazzu fue significativo cantar “Inti” en Perú, pues es el lugar de origen del nombre de su hija.

Inti nació el 14 de septiembre de 2023 y tiene dos años de edad; la pequeña ha mostrado dotes musicales como sus padres e, incluso, suele acompañar a su mamá a los estudios de grabación.