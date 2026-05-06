La tarde del miércoles 6 de mayo de 2026, BTS desató la euforia de miles de ARMYs al salir al balcón de Palacio Nacional en la CDMX.

En punto de las 5:00 de la tarde, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook saludaron a sus fans congregados en el Zócalo capitalino, previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destacó la admiración que los jóvenes sienten por la banda y el poder de la música como puente cultural.

BTS sale al balcón de Palacio Nacional y desata euforia entre ARMY México (Tomada de video)

BTS saluda desde el balcón de Palacio Nacional y emociona a ARMY México (Tomada de video)

Así salió BTS al balcón de Palacio Nacional; desata euforia entre ARMY México

BTS salió en punto de las 5:00 de la tarde al balcón de Palacio Nacional como parte de su visita a México y su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Miles de integrantes del ARMY México se mostraron emocionadas durante unos minutos al ver al grupo de k-pop saludando desde Zócalo capitalino, pese a las altas temperaturas que se han registrado en CDMX.

BTS sale al balcón de Palacio Nacional y desata euforia entre ARMY México (Tomada de video)

Entre gritos, los BTS aparecieron y se les vio sorprendidos ante tantos fanáticos congregados por su visita.

Desde horas antes, las fanáticas de BTS se dieron cita en el recinto para ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

La aparición de BTS al balcón de Palacio Nacional se da en el contexto del regreso a la banda a los escenarios con su gira Arirang.

BTS hará escala en el Estadio GNP Seguros CDMX los días 7, 9 y 10 de mayo 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la admiración que los jóvenes sienten por BTS, asegurando que su música tiene algo “muy bonito que les gusta a los jóvenes del país”.