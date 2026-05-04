Al fin llega este 7 de mayo, la banda del k-pop BTS a México con su primer concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.
Así que ARMY, prepárate que tenemos ya los detalles de setlist y telonero para el concierto de BTS en Estadio GNP Seguros:
- Check VIP: 4:00 de la tarde
- Apertura de puertas: 6:00 pm
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para BTS en el Estadio GNP Seguros el 7 de mayo
RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook, mejor conocidos como BTS llegan hoy jueves 7 de mayo al Estadio GNP Seguros como parte de su gira World Tour 2026 en su comeback más esperado por el ARMY.
Para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean los siguientes:
- Hooligan
- Aliens
- Run BTS
- They don’t know ‘bout us
- Like Animals
- FAKE LOVE
- Interlude
- SWIM
- Interlude
- Merry Go Round
- 2.0
- NORMAL
- Not Today
- MIC Drop
- FYA
- Fire
- Body to Body
- IDOL
- Come Over
- Butter
- Dynamite
- Dionysus
- Best of Me
- Please
- Into the Sun