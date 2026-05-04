Al fin llega este 7 de mayo, la banda del k-pop BTS a México con su primer concierto en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Así que ARMY, prepárate que tenemos ya los detalles de setlist y telonero para el concierto de BTS en Estadio GNP Seguros:

Check VIP: 4:00 de la tarde

Apertura de puertas: 6:00 pm

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

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Posible setlist para BTS en el Estadio GNP Seguros el 7 de mayo

RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y JungKook, mejor conocidos como BTS llegan hoy jueves 7 de mayo al Estadio GNP Seguros como parte de su gira ​​World Tour 2026 en su comeback más esperado por el ARMY.

Para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros se espera que los posibles temas en el setlist de canciones sean los siguientes: