La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza ha confirmado que la agrupación surcoreana de k-pop, BTS saludará a sus fans desde el balcón de Palacio Nacional.

Pues tal y como lo mencionó previamente en la mañanera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este miércoles 6 de mayo a las 5:00 de la tarde, BTS se hará presente en el recinto presidencial.

BTS saludará a fans mexicanos desde un balcón central de Palacio Nacional

RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y JungKook de BTS tendrá un momento memorable con sus fans de México desde Palacio Nacional en el marco de su reunión con la presidenta Sheinbaum.

Con un saludo de BTS a sus fans en un balcón central de Palacio Nacional y con una vista al Zócalo capitalino, precisó la secretaria Claudia Curiel de Icaza.

Por lo que se hizo desde Palacio Nacional la invitación a los ARMY para presenciar el saludo de BTS desde el Zócalo.

“A todas y todos los fans de BTS México hoy a las 17:00 la banda estará saludando a sus fans desde un balcón central con vista al Zócalo. ¡Te esperamos!”. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de México

BTS saludará a sus fans desde el balcón de Palacio Nacional (Especial )

¿De qué tratará la reunión de BTS en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum?

Pese a que la presidenta Sheinbaum no reveló el tema a conversar con BTS en la visita de la agrupación surcoreana a Palacio Nacional, dejó entrever que podrían pactar un concierto en el Zócalo.

Pues al ser cuestionada sobre un posible concierto de BTS en el Zócalo, Sheinbaum se limitó a decir “no sabemos… apenas vamos a platicar con ellos y sus productores”.

Respuesta de la presidenta, que dejó a la especulación la posibilidad de concierto de BTS en el Zócalo, por lo que los fans tendrán que estar muy pendiente si alguna otra sorpresa se da durante su estadía en Palacio Nacional.