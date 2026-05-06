La fama de BTS sigue creciendo a casi 13 años de su debut, incluso durante su pausa musical.

Su influencia global ha trascendido la industria del entretenimiento, convirtiéndolos en referentes culturales y diplomáticos.

En México, el grupo se reunirá este 6 de mayo con la presidenta Claudia Sheinbaum, previo a sus conciertos en CDMX.

Este encuentro de BTS en México se suma a otros momentos históricos, como:

Participación en la ONU

Visita a la Casa Blanca con Joe Biden

Enviados presidenciales en Corea del Sur

BTS y la Primera Dama de Corea del Sur

En 2020, BTS y la Primera Dama de Corea del Sur, Kim Jung-sook, de 71 años de edad, se reunieron en el evento Solidarity for Global Health Security para promocionar la cultura coreana.

BTS en la ONU

En 2021, a su paso por el evento “SDG Moment” durante la 76ª Asamblea General de la ONU, BTS tuvo un encuentro con António Guterres, de 77 años de edad, quien es secretario de la organización. Su presencia sirvió para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

BTS en la ONU (Especial)

BTS y el Presidente de Corea del Sur

BTS se ha reunido en múltiples ocaciones con el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, de 73 años de edad.

En 2021, el propio le otorgó a la agrupación pasaportes diplomáticos, además les concedió el título: “Enviados Presidenciales Especiales para las Futuras Generaciones y la Cultura”.

BTS y el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in (Especial)

BTS y el exPresidente Joe Biden

El 31 de mayo de 2022, BTS conoció la Casa Blanca teniendo como anfitrión a Joe Biden, de 83 años de edad, con quien hablaron de la inclusión asiática, la importancia de la diversidad y los crímenes de odio.

BTS y el exPresidente Joe Biden (Especial)

J-hope, de BTS, se reúne con Emmanuel Macron

En enero de 2025, J-hope de BTS se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, de 48 y 73 años de edad respectivamente.

El cantante, de 32 años de edad, interpretó tres canciones en un evento benéfico celebrado en La Défense Arena de París.

J-hope, de BTS, se reúne con Emmanuel Macron (Especial)

RM en APEC Summit

En 2025, RM de BTS participó como orador principal de la APEC CEO Summit, en Gyeongju, Corea del Sur. Hizo historia al ser el primer artista K-pop en el foro, donde solicitó a líderes mundiales apoyo para los creadores.