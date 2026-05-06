La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles 6 de mayo a la banda surcoreana BTS en Palacio Nacional, evento que concentró a ARMYs en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum recibe a BTS en Palacio Nacional; ARMYs se concentran en el Zócalo (Michelle rojas)

Pasadas las 5:00 de la tarde, los siete integrantes de BTS salieron por uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus fans y Claudia Sheinbaum también dio un mensaje:

“Ya les dije que tienen que regresar el próximo año” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La visita de BTS en Palacio Nacional fue anunciada durante la mañanera de hoy, tras el informe, cientos de ARMYs, nombre que reciben las fans de BTS, se concentraron frente a Palacio Nacional.

Durante la mañanera, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la música como puente entre naciones y reconoció el impacto positivo de BTS en audiencias jóvenes alrededor del mundo.

Zócalo se llena de ARMYs: esperan ver a BTS cerca de Palacio Nacional (Andrea Murcia / Andrea Murcia Monsivais)

Claudia Sheinbaum recibe a BTS en Palacio Nacional y ARMYs se reúnen en el Zócalo para verlos

Claudia Sheinbaum recibió este día a BTS en Palacio Nacional, en el marco de sus conciertos que darán en el Estadio GNP este 7, 9 y 10 de mayo. El encuentro generó gran expectativa entre ARMYs.

Desde temprana hora, cientos de fans de BTS comenzaron a concentrarse en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, portando pancartas, discos, lightsticks y banderas de Corea del Sur.

Elementos de seguridad y personal de la policía de CDMX implementaron un operativo para garantizar el orden durante la concentración. Hasta el momento no se reportan incidentes.

Pese a las altas temperaturas de CDMX, ARMY esperó en el Zócalo mientras escuchaban y cantaban canciones de la agrupación integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

A su salida, los integrantes del grupo saludaron brevemente a los fans desde uno de los balcones de Palacio Nacional, lo que provocó euforia entre los asistentes.