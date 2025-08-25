Big Time Rush enloqueció a su fandom con el anuncio de su gira musical que incluye a 3 ciudades de México.

Un divertido video de la serie en Nickelodeon confirmó que Big Time Rush visitará nuestro país en 2026 con fechas confirmadas en:

  • CDMX
  • Guadalajara
  • Monterrey

Big Time Rush estará en tres ciudades de México en 2026

Big Time Rush usó su cuenta oficial de X para anunciar su gira por México, Sudamérica, Australia, Hawái y Dubái.

Serán tres ciudades de México las que gozarán del show de Big Time Rush en 2026; estas son las fechas:

  • Guadalajara: 17 de febrero
  • Monterrey: 19 de febrero
  • Ciudad de México: 21 de febrero

El anuncio de Big Time Rush confirma el regreso de los 4 integrantes de la serie de Nickelodeon:

  • Kendall Schmidt, de 34 años de edad
  • James Maslow, de 35 años de edad
  • Logan Henderson, de 35 años de edad
  • Carlos Pena Jr., de 36 años de edad

La boy band alcanzó notoriedad en 2010 con la serie de Nickelodeon Big Time Rush, formando un fandom que se mantiene fiel a pesar del tiempo.

Ahora, la gira In Real Life Worldwide Tour le devolverá a México tanto amor expresado por sus fans.

Big Time Rush México 2023: Precio de los boletos para verlos en concierto
Big Time Rush México (Instagram @bigtimerush)

Preventa de boletos para ver a Big Time Rush en México

Big Time Rush reveló pocos detalles de su gira In Real Life Worldwide Tour en México, pero suficientes para alborotar a sus fanáticos.

En X, la boy band adelantó que los boletos y accesos VIP del Club de Fans comenzará el día miércoles 27 de agosto de 2025.

Mientras que los precios, recintos y más detalles de los conciertos, se darán a conocer el día lunes 25 de agosto de 2025.

Big Time Rush
Big Time Rush (Big Time Rush Twitter @bigtimerush)

Todas las fechas de In Real Life Worldwide Tour de Big Time Rush

Big Time Rush llevará su In Real Life Worldwide Tour a 8 países durante el 2026.

De acuerdo con el anuncio de la gira, estas son todas las fechas de concierto de Big Time Rush:

  • 17 de febrero: Guadalajara, México
  • 19 de febrero: Monterrey, México
  • 21 de febrero: Ciudad de México, México
  • 24 de febrero: Bogotá, Colombia
  • 27 de febrero: Lima, Perú
  • 1 de marzo: Santiago, Chile
  • 3 de marzo: Buenos Aires, Argentina
  • 6 de marzo: São Paulo, Brasil
  • 13 de marzo: Honolulu, Hawái
  • 17 de marzo: Sídney, Australia
  • 20 de marzo: Brisbane, Australia
  • 22 de marzo: Melbourne, Australia
  • 26 de marzo: Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Gira mundial de Big Time Rush en 2026
Gira mundial de Big Time Rush en 2026 (Big Time Rush en X)