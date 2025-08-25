Big Time Rush enloqueció a su fandom con el anuncio de su gira musical que incluye a 3 ciudades de México.
Un divertido video de la serie en Nickelodeon confirmó que Big Time Rush visitará nuestro país en 2026 con fechas confirmadas en:
- CDMX
- Guadalajara
- Monterrey
Big Time Rush estará en tres ciudades de México en 2026
Big Time Rush usó su cuenta oficial de X para anunciar su gira por México, Sudamérica, Australia, Hawái y Dubái.
Serán tres ciudades de México las que gozarán del show de Big Time Rush en 2026; estas son las fechas:
- Guadalajara: 17 de febrero
- Monterrey: 19 de febrero
- Ciudad de México: 21 de febrero
El anuncio de Big Time Rush confirma el regreso de los 4 integrantes de la serie de Nickelodeon:
- Kendall Schmidt, de 34 años de edad
- James Maslow, de 35 años de edad
- Logan Henderson, de 35 años de edad
- Carlos Pena Jr., de 36 años de edad
La boy band alcanzó notoriedad en 2010 con la serie de Nickelodeon Big Time Rush, formando un fandom que se mantiene fiel a pesar del tiempo.
Ahora, la gira In Real Life Worldwide Tour le devolverá a México tanto amor expresado por sus fans.
Preventa de boletos para ver a Big Time Rush en México
Big Time Rush reveló pocos detalles de su gira In Real Life Worldwide Tour en México, pero suficientes para alborotar a sus fanáticos.
En X, la boy band adelantó que los boletos y accesos VIP del Club de Fans comenzará el día miércoles 27 de agosto de 2025.
Mientras que los precios, recintos y más detalles de los conciertos, se darán a conocer el día lunes 25 de agosto de 2025.
Todas las fechas de In Real Life Worldwide Tour de Big Time Rush
Big Time Rush llevará su In Real Life Worldwide Tour a 8 países durante el 2026.
De acuerdo con el anuncio de la gira, estas son todas las fechas de concierto de Big Time Rush:
- 17 de febrero: Guadalajara, México
- 19 de febrero: Monterrey, México
- 21 de febrero: Ciudad de México, México
- 24 de febrero: Bogotá, Colombia
- 27 de febrero: Lima, Perú
- 1 de marzo: Santiago, Chile
- 3 de marzo: Buenos Aires, Argentina
- 6 de marzo: São Paulo, Brasil
- 13 de marzo: Honolulu, Hawái
- 17 de marzo: Sídney, Australia
- 20 de marzo: Brisbane, Australia
- 22 de marzo: Melbourne, Australia
- 26 de marzo: Dubái, Emiratos Árabes Unidos