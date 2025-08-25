Big Time Rush enloqueció a su fandom con el anuncio de su gira musical que incluye a 3 ciudades de México.

Un divertido video de la serie en Nickelodeon confirmó que Big Time Rush visitará nuestro país en 2026 con fechas confirmadas en:

CDMX

Guadalajara

Monterrey

Big Time Rush estará en tres ciudades de México en 2026

Big Time Rush usó su cuenta oficial de X para anunciar su gira por México, Sudamérica, Australia, Hawái y Dubái.

Serán tres ciudades de México las que gozarán del show de Big Time Rush en 2026; estas son las fechas:

Guadalajara: 17 de febrero

Monterrey: 19 de febrero

Ciudad de México: 21 de febrero

Rushers! Time to take this tour World-Wider! We’ll be hitting the road in 2026 to Mexico, South America, Australia, Hawaii and Dubai!



Big Time Rush Fan Club Presale for Tickets & VIP Upgrades start THIS WEDNESDAY!



Full details on sale info coming tomorrow!



Feb 17 /… pic.twitter.com/Q57Bb6uBBm — Big Time Rush (@bigtimerush) August 24, 2025

El anuncio de Big Time Rush confirma el regreso de los 4 integrantes de la serie de Nickelodeon:

Kendall Schmidt, de 34 años de edad

James Maslow, de 35 años de edad

Logan Henderson, de 35 años de edad

Carlos Pena Jr., de 36 años de edad

La boy band alcanzó notoriedad en 2010 con la serie de Nickelodeon Big Time Rush, formando un fandom que se mantiene fiel a pesar del tiempo.

Ahora, la gira In Real Life Worldwide Tour le devolverá a México tanto amor expresado por sus fans.

Big Time Rush México (Instagram @bigtimerush)

Preventa de boletos para ver a Big Time Rush en México

Big Time Rush reveló pocos detalles de su gira In Real Life Worldwide Tour en México, pero suficientes para alborotar a sus fanáticos.

En X, la boy band adelantó que los boletos y accesos VIP del Club de Fans comenzará el día miércoles 27 de agosto de 2025.

Mientras que los precios, recintos y más detalles de los conciertos, se darán a conocer el día lunes 25 de agosto de 2025.

Big Time Rush (Big Time Rush Twitter @bigtimerush)

Todas las fechas de In Real Life Worldwide Tour de Big Time Rush

Big Time Rush llevará su In Real Life Worldwide Tour a 8 países durante el 2026 .

De acuerdo con el anuncio de la gira, estas son todas las fechas de concierto de Big Time Rush:

17 de febrero: Guadalajara, México

19 de febrero: Monterrey, México

21 de febrero: Ciudad de México, México

24 de febrero: Bogotá, Colombia

27 de febrero: Lima, Perú

1 de marzo: Santiago, Chile

3 de marzo: Buenos Aires, Argentina

6 de marzo: São Paulo, Brasil

13 de marzo: Honolulu, Hawái

17 de marzo: Sídney, Australia

20 de marzo: Brisbane, Australia

22 de marzo: Melbourne, Australia

26 de marzo: Dubái, Emiratos Árabes Unidos