Tito Double P -de 28 años de edad- sorprendió al anunciar que su nueva gira ¡Ay Mamá! Tour llega a la CDMX.
Si no te quieres perder el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes, te presentamos el precio de de boletos, fecha y preventa para su show.
Precio de Boletos para el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes
Hasta el momento, no se ha revelado el precio de los boletos para el concierto de Tito Double P en el Palacio de los Deportes.
Los fans que desean ver a Tito Double P en concierto tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas en una preventa especial de Banamex.
La compra de boletos para el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes será en la plataforma de Ticketmaster y taquillas del inmueble.
Fecha para el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes
El concierto de Tito Double P será el próximo 13 de septiembre de 2025 en el Palacio de los Deportes.
Tito Double P llega a la CDMX y a otros estados de la república para presentar su nueva gira ¡Ay Mamá! Tour, prometiendo un show inolvidable.
El concierto de Tito Double P será una oportunidad única para escuchar en vivo los éxitos del cantante y nuevas canciones.
Tito Double P se ha consolidado como uno de los artistas exitosos del momento dentro del género de los corridos tumbados.
Preventa para el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes
La preventa de boletos para Tito Double P en Palacio de los Deportes iniciará el 27 de agosto con exclusiva para tarjetas Banamex.
Posteriormente, se llevará a cabo la venta general el 28 de agosto.
Fechas del ¡Ay Mamá! Tour de Tito Double P en México
Tito Double P está listo para recorrer gran parte de México con su gira ¡Ay Mamá! Tour. Estas son las fechas y ciudades:
- CDMX: 13 de Septiembre
- Veracruz: 17 de Septiembre
- Orizaba: 19 de Septiembre
- Puebla: 20 de Septiembre
- Oaxaca: 24 de Septiembre
- Mérida: 26 de Septiembre
- Chihuahua: 27 de Septiembre
- Saltillo: 2 de octubre
- Zapopan: 4 de octubre
- Torreón: 9 de octubre
- San Luis Potosí: 10 de octubre
- Aguascalientes: 16 de octubre
- Toluca: 17 de octubre
- Ciudad Juárez: 18 de octubre
- Monterrey: 21 de octubre
- Hermosillo: 25 de octubre
- Tijuana: 1 de noviembre
- La Paz: 7 de noviembre