Tito Double P -de 28 años de edad- sorprendió al anunciar que su nueva gira ¡Ay Mamá! Tour llega a la CDMX.

Si no te quieres perder el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes, te presentamos el precio de de boletos, fecha y preventa para su show.

Precio de Boletos para el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes

Hasta el momento, no se ha revelado el precio de los boletos para el concierto de Tito Double P en el Palacio de los Deportes.

Los fans que desean ver a Tito Double P en concierto tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas en una preventa especial de Banamex.

Tito Double P (@titodoublep / Instagram)

La compra de boletos para el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes será en la plataforma de Ticketmaster y taquillas del inmueble.

Fecha para el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes

El concierto de Tito Double P será el próximo 13 de septiembre de 2025 en el Palacio de los Deportes.

Tito Double P llega a la CDMX y a otros estados de la república para presentar su nueva gira ¡Ay Mamá! Tour, prometiendo un show inolvidable.

El concierto de Tito Double P será una oportunidad única para escuchar en vivo los éxitos del cantante y nuevas canciones.

Tito Double P se ha consolidado como uno de los artistas exitosos del momento dentro del género de los corridos tumbados.

Tito Double P (Instagram/@titodoublep)

Preventa para el concierto de Tito Double P en Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para Tito Double P en Palacio de los Deportes iniciará el 27 de agosto con exclusiva para tarjetas Banamex.

Posteriormente, se llevará a cabo la venta general el 28 de agosto.

Tito Double P (Tito Double P Instgaram @titodoublep)

Fechas del ¡Ay Mamá! Tour de Tito Double P en México

Tito Double P está listo para recorrer gran parte de México con su gira ¡Ay Mamá! Tour. Estas son las fechas y ciudades:

CDMX: 13 de Septiembre

Veracruz: 17 de Septiembre

Orizaba: 19 de Septiembre

Puebla: 20 de Septiembre

Oaxaca: 24 de Septiembre

Mérida: 26 de Septiembre

Chihuahua: 27 de Septiembre

Saltillo: 2 de octubre

Zapopan: 4 de octubre

Torreón: 9 de octubre

San Luis Potosí: 10 de octubre

Aguascalientes: 16 de octubre

Toluca: 17 de octubre

Ciudad Juárez: 18 de octubre

Monterrey: 21 de octubre

Hermosillo: 25 de octubre

Tijuana: 1 de noviembre

La Paz: 7 de noviembre