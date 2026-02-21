Una usuaria de TikTok compartió con sus seguidores un video en el que presume haber obtenido los autógrafos de todos los integrantes de Big Time Rush.

Actualmente, la agrupación se encuentra en México como parte del recorrido por su gira In Real Life WorldWide Tour.

Las imágenes datan de antes del 19 de febrero en Monterrey, ciudad de la que es originaria esta fan y en donde Big Time Rush dio un concierto en el Auditorio Banamex.

Fan dedicó carrera universitaria a Big Time Rush en Monterrey

Por lo que se puede apreciar, esta fan de Big Time Rush es una recién graduada de una de las licenciaturas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En su video, los usuarios de TikTok han sido testigos de cómo la fan llevó una placa en la que incluye agradecimientos especiales por haber concluido sus estudios.

Fan de Monterrey con integrantes de Big Time Rush (Capturas de video)

En este, la fan agradece a su familia por el apoyo que le brindaron a lo largo de su carrera.

Pero lo más increíble es que también agradeció a Big Time Rush, lo que hace todavía más especiales los autógrafos del elenco completo de la serie.

Esta fan se dio cita en el aeropuerto para recibir a los miembros de Big Time Rush previo al concierto en Monterrey.

Carlos, Kendal, James y Logan autografiaron la placa, así como Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, actores que interpretan a Jo Taylor y Gustavo Rocque en la serie de Nickelodeon.

El video ha alcanzado múltiples reacciones en TikTok, donde más seguidores de Big Time Rush han comentado de manera positiva el gesto por parte de la fan y de la banda.