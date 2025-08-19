Belle and Sebastian en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos en Teatro Metropólitan

La banda del indie pop escocesa Belle and Sebastian regresa a México con dos fechas en concierto en el Teatro Metropólitan.
Así que fans atentos que les tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los conciertos en Teatro Metropólitan de Belle and Sebastian en México.
Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los conciertos de Belle and Sebastian en México para verlos en el Teatro Metropólitan
Belle and Sebastian estará de regreso a México con 2 concierto en el Teatro Metropólitan, a continuación te dejamos el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los shows en vivo de la banda escocesa:
- Martes 12 de mayo de 2026
- Miércoles 13 de mayo de 2026
- Hora: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Preventa Banamex: 21 de agosto 2025 iniciando a las 10:00 de la mañana
- Venta General y taquillas del Teatro Metropólitan: 22 de agosto 2025 a las 10:00 am
- Boletera: Ticketmaster
Belle and Sebastian regresa a México con gira de sus 30 años al Teatro Metropólitan
El Teatro Metropólitan será el recinto para recibir el regreso a México en concierto de la banda escocesa Belle and Sebastian.
Con dos fechas en concierto bastantes especiales de Belle and Sebastian, pues la agrupación estará celebrando sus 30 años.
Y por lo que Belle and Sebastian estará tocando sus dos primeros álbumes en concierto para sus fans en México desde el Teatro Metropólitan.
Con ello, las dos fechas de Belle and Sebastian serán para tocar respectivamente:
- 12 de mayo 2026: Tigermilk
- 13 de mayo 2026 : If You’re Feeling Sinister
Además de tocar sus primeros discos, Belle and Sebastian cerrará sus conciertos con un set de sus clásicas canciones a lo largo de sus 30 años.
Para los fans, pese a que no se revelaron los precios de boletos para los conciertos de Belle and Sebastian, ya se conoce la distribución de localidades en el Teatro Metropólitan siendo de la siguiente manera:
- Preferente A
- Preferente B
- Preferente BB
- Balcón C
- Balcón D
- Balcón E
- Personas con discapacidad
Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.