Belle and Sebastian en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos en Teatro Metropólitan

La banda del indie pop escocesa Belle and Sebastian regresa a México con dos fechas en concierto en el Teatro Metropólitan.

Así que fans atentos que les tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los conciertos en Teatro Metropólitan de Belle and Sebastian en México.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los conciertos de Belle and Sebastian en México para verlos en el Teatro Metropólitan

Belle and Sebastian estará de regreso a México con 2 concierto en el Teatro Metropólitan, a continuación te dejamos el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son los shows en vivo de la banda escocesa:

Martes 12 de mayo de 2026

Miércoles 13 de mayo de 2026

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Preventa Banamex: 21 de agosto 2025 iniciando a las 10:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Teatro Metropólitan: 22 de agosto 2025 a las 10:00 am

Boletera: Ticketmaster

Belle and Sebastian llegarán a Norteamérica el próximo año con una gira muy especial por su 30 aniversario, celebrando sus dos primeros álbumes clásicos. La banda ofrecerá dos shows en CDMX el 12 y 13 de mayo en el Teatro Metropólitan.



🌙 12 de mayo: Tigermilk

🌙 13 de mayo: If… pic.twitter.com/3Qr45BfEjx — Ocesa Total (@ocesa_total) August 19, 2025

Belle and Sebastian regresa a México con gira de sus 30 años al Teatro Metropólitan

El Teatro Metropólitan será el recinto para recibir el regreso a México en concierto de la banda escocesa Belle and Sebastian.

Con dos fechas en concierto bastantes especiales de Belle and Sebastian, pues la agrupación estará celebrando sus 30 años.

Y por lo que Belle and Sebastian estará tocando sus dos primeros álbumes en concierto para sus fans en México desde el Teatro Metropólitan.

Con ello, las dos fechas de Belle and Sebastian serán para tocar respectivamente:

12 de mayo 2026: Tigermilk

13 de mayo 2026 : If You’re Feeling Sinister

Belle and Sebastian en México: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son sus conciertos en Teatro Metropólitan

Además de tocar sus primeros discos, Belle and Sebastian cerrará sus conciertos con un set de sus clásicas canciones a lo largo de sus 30 años.

Para los fans, pese a que no se revelaron los precios de boletos para los conciertos de Belle and Sebastian, ya se conoce la distribución de localidades en el Teatro Metropólitan siendo de la siguiente manera:

Preferente A

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

Personas con discapacidad

Teatro Metropólitan ( Teatro Metropólitan)

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.