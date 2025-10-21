Kristen Bell es el nombre de una reconocida actriz de Hollywood que cuenta con larga experiencia en cine y televisión.

En octubre de 2025 generó una fuerte controversia por la forma en la que felicitó a su esposo por su aniversario.

¿Quién es Kristen Bell?

Kristen Anne Bell es una actriz originaria de Michigan que se ha desempeñado como actriz de cine, televisión y teatro.

La actriz dejó la Universidad de Nueva Your para interpretar a Becky Thatcher en el musical de Las aventuras de Tom Sawyer.

Kristen Bell (AP)

¿Cuántos años tiene Kristen Bell?

Kristen Bell nació el 18 de julio de 1980; en la actualidad la actriz tiene 45 años de edad.

¿Quién es el esposo de Kristen Bell?

En octubre de 2013 Kristen Bell contrajo matrimonio con el actor y comediante Dax Shepard.

Kristen Bell y su esposo Dax Shepard (Instagram | @kristenanniebell)

¿Qué signo zodiacal es Kristen Bell?

De acuerdo con la astrología, la actriz Kristen Bell nació bajo el signo de Cáncer.

¿Quiénes son los hijos de Kristen Bell?

Kristen Bell es madre de dos hijas llamadas Lincon y Delta, ambos frutos de su matrimonio con Dax Shepard.

¿Qué estudió Kristen Bell?

Cuando Kristen Bell se mudó a Nueva York estudió en el Tisch School of the Arts en la Universidad de Nueva York con una mención en teatro musical.

Kristen Bell (Tomada de video)

¿En qué ha trabajado Kristen Bell?

Los trabajos destacados de Kristen Bell dentro de la actuación son:

Veronica Mars

Frozen (vos de la princesa Ana en idioma inglés)

The good place

Forgetting Sarah Marshal

Nobody wants this

Kristen Bell criticada por mensaje de aniversario a su esposo

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Kristen Bell escribió una publicación por su aniversario de bodas con Dax Shepard.

En su sus palabras, la actriz reveló la frase que el también actor le dijo en algún momento de su relación, misma que generó preocupación e indignación.

Esto más que nada por la poco poco sensible en la que Kristen Bell sacó tema de la violencia doméstica en un mensaje supuestamente romántico:

“Feliz 12 aniversario de bodas al hombre que una vez me dijo: ´Nunca te mataría. Muchos hombres han matado a sus esposas en cierto punto. Aunque estoy muy incentivado para matarte, nunca lo haría’”. Kristen Bell en Instagram

Al respecto, usuarios y fans se le fueron con todo y críticas por su polémico mensaje.

Incluso en comentarios le recordaron a la actriz que octubre es el mes de la Concientización sobre la Violencia Doméstica, por lo que su mensaje estaba desubicado y completamente fuera de lugar.