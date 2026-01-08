El nombre de Tainaly Y. Serrano Rivera cobró relevancia a principios de enero de 2026 por interponer una demanda contra Bad Bunny.

La mujer inició el proceso legal después de que un audio grabado con su voz fuera usado desde 2018 en materiales del cantante.

¿Quién es Tainaly Y. Serrano Rivera?

Es poco lo que se sabe de Tainaly Y. Serrano Rivera debido a que es una persona ajena al mundo del espectáculo.

Lo único que se sabe de ella es que conoce al productor Roberto J. Rosado, conocido dentro de la industria como “La Paciencia”.

De acuerdo con la demanda, habría sido este último quien le pidió a Tainaly Y. Serrano Rivera grabar el audio que después sería explotado comercialmente en canciones de Bad Bunny.

¿Cuántos años tiene Tainaly Y. Serrano Rivera?

Se desconoce la edad de Tainaly Y. Serrano Rivera.

¿Quién es el esposo de Tainaly Y. Serrano Rivera?

No hay datos del estado civil de Tainaly Y. Serrano Rivera.

¿Qué signo zodiacal es Tainaly Y. Serrano Rivera?

No es posible determinar el signo zodiacal de Tainaly Y. Serrano Rivera por falta de una fecha de nacimiento.

¿Quiénes son los hijos de Tainaly Y. Serrano Rivera?

Medios no señalan si Tainaly Y. Serrano Rivera tenga hijos.

¿Qué estudió Tainaly Y. Serrano Rivera?

Medios señalan que Tainaly Y. Serrano Rivera estudió en la Universidad Interamericana en Arecibo, donde supuestamente conoció al productor Roberto J. Rosado

¿En qué ha trabajado Tainaly Y. Serrano Rivera?

Se desconoce la ocupación actual de Tainaly Y. Serrano Rivera.

Tainaly Y. Serrano Rivera demanda a Bad Bunny por uso no autorizado de su voz

Tainaly Y. Serrano Rivera presentó una demanda contra Bad Bunny y sello discográfico Rimas Entertainment LLC por uso no autorizado de su voz.

El documento indica que a, el productor Roberto J. Rosado le pidió grabar un audio con la frase “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”.

La grabación fue enviada por Serrano Rivera vía WhatsApp. Sin embargo, el productor no le explicó el propósito del audio ni para lo que sería usado.

Desde entonces la grabación se puede escuchar en “Solo de mí” y “EoO”, canciones pertenecientes a los discos X100pre y Debí tirar más fotos respectivamente.

Serrano Rivera exige un pago de 16 millones de dólares por la violación a la Ley de Derechos de Morales de Autor de Puerto Rico y a la Ley del Derecho sobre la Propia Imagen.