En medio de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny recibió una demanda por hacer uso de un audio en particular en dos de sus canciones, conciertos, material promocional y mercancía oficial.

Se trata de un mensaje de voz grabado por la demandante Tainaly Serrano, quien ahora exige un pago de 16 millones de dólares por daños y perjuicios.

La frase que Tainaly Serrano envió por WhatsApp y ahora resuena junto a Bad Bunny

La demanda de Tailany Serrano indica que todo inició con un audio que el productor Roberto J. Rosado, conocido en la industria como “La Paciencia”, le pidió grabar un audio con la frase: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”.

El material fue enviado vía mensaje de voz de WhatsApp, pero sin el conocimiento de que sería explotado comercialmente.

Bad Bunny en concierto en CDMX (AFP / AFP)

Uno de los primeros registros que se tienen de dicho audio en material discográfico del cantante data del 2018 en la canción “Solo de mí”, perteneciente al álbum X100pre.

En este caso, el audio de Tainaly Serrano puede ser escuchado justo al final de la canción, mientras que en "EoO”, canción del álbum Debí tirar más fotos, la frase suena editada con un nuevo estilo en el minuto 1:06.

La demandante descubrió hasta años después que este fragmento del audio ha sido utilizado en diferentes materiales relacionados a Bad Bunny sin consentimiento.

Esto a la par de no tener reconocimiento legal y sin recibir compensación económica.

Hasta el momento de la demanda, “EoO” cuenta con más de 700 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “Solo de mí” acumula más de 500 millones.

Además de la compensación aconómica, Tainaly Serrano pide el cese inmediato del uso de la grabación en cualquier formato presente o futuro.