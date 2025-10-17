En medio de la polémica, Paty Sirvent presenta a las nuevas Jeans, las cuales forman parte de su proyecto musical.

A través de la cuenta oficial de Jeans, se presentó a las nuevas integrantes, quienes llegan con un nuevo sencillo.

Estas son las nuevas Jeans, el nuevo proyecto lanzado por Paty Sirvent

Paty Sirvent sorprendió a sus seguidores al anunciar el regreso de Jeans, en medio de especulaciones sobre su reconciliación con sus excompañeras se dio a conocer que en realidad se trataban de nuevas integrantes.

Y es que Paty Sirvent ahora fungirá como mánager de las nuevas Jeans, se trata de un proyecto musical que promete reinterpretar la esencia del grupo original.

A treinta años del nacimiento de Jeans, Paty Sirvent regresa con el grupo con rostros completamente nuevos .

Este 17 de octubre debutó oficial esta nueva alineación de adolescentes con el sencillo “Baila” , que marca el regreso a la escena musical de este icónico grupo.

Como en la agrupación original se tratan de cuatro adolescentes quienes formarán las nuevas Jeans, pero hasta el momento se desconocen sus nombres y edades.

Nuevas Jeans (@jeansjnsoficial / Instagram )

Las nuevas Jeans de Paty Sirvent genera polémica por el uso legal de la marca

Cabe recordar que el grupo Jeans se formó en 1994 y tuvo gran éxito hasta su disolución en 2008.

En 2015 Angie Taddei, Melissa López, Regina Murguía y Karla Díaz regresaron con un exitoso reencuentro, pero en 2017 cambiaron a “JNS” debido a la disputa por los derechos de “Jeans”.

Pero ahora con las nuevas Jeans, resurgió la disputa por el uso del nombre Jeans y ahora JNS , reviviendo la polémica entre Paty Sirvent y las exintegrantes de Jeans.

A través de un comunicado se dio a conocer que el nombre artístico “Jeans” pertenece originalmente a Alejandro Sirvent Cámara, quien cedió sus derechos a su hija, Paty Sirvent.

Por su parte, Bobo Producciones aseguró que eran dueños del nombre JNS, por lo que el nuevo proyecto no podía usarlo sin autorización.

Sin embargo, en un comunicado difundido por Paty Sirvent se aseguró que el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) resolvió, en julio de 2021, la nulidad del registro que Bobo Producciones había mantenido sobre el nombre Jeans.

Según explicó, dicha resolución fue notificada meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, y a partir de entonces, sus excompañeras habrían hecho un uso indebido del acrónimo “JNS”.

Este pronunciamiento sugiere que cualquier actividad relacionada con “JNS” podría enfrentarse a acciones legales si no se respeta la titularidad del nombre.

La polémica generó un debate en redes sociales, donde fans y medios debaten la legitimidad de ambos bandos.

Por ahora, el futuro de ambas facciones musicales permanece en el aire, pro lo que si ha sido evidente es la tensión entre Paty Sirvent y sus excompañeras.