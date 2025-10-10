Paty Sirvent -de 42 años de edad- aclaró que Bobo Producciones ha usado indebidamente y sin autorización el nombre JNS.

El pasado 8 de octubre, Paty Sirvent anunció el regreso de Jeans y esto provocó que JNS y Bobo Producciones se deslindaran del proyecto.

Paty Sirvent aclara que el nombre JNS no le pertenece a Bobo Producciones

JNS y Bobo Producciones compartieron un comunicado para aclarar que no tenían relación con el regreso de Jeans.

Bobo Producciones aseguró que JNS era una marca registrada y de su propiedad, lo cual ya fue desmentido por Paty Sirvent.

El 9 de octubre, Jeans compartió otro comunicado para aclarar que el nombre Jeans le pertenece a Alejandro Sirvent, padre de Paty Sirvent.

“En cuanto al uso del nombre “JNS”, el 16 de octubre de 2021, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) resolvió nulidad del derecho del uso por parte de Bobo Producciones” Jeans

Paty Sirvent aclara que JNS no le pertenece a Bobo Producciones (Instagram/@jeansjnsoficial)

Paty Sirvent aseguró que Bobo Producciones no podía usar el nombre JNS desde 2021 , pero ellos lo siguieron haciendo.

Por lo que, Bobo Producciones ha lucrado con el nombre de la agrupación y sin autorización.

“Es importante aclarar que se ha utilizado indebidamente el nombre artístico “JNS” por más de 4 años” Jeans

Jeans (@fuimosjeansoficial / Instagram)

El regreso de Jeans genera molestia entre los fans de JNS

Paty Sirvent compartió un video para revelar que Jeans estaría de regreso tras desintegrarse en 2008.

La cantante no ha dado detalles de los siguientes proyectos para Jeans, pero los fans de JNS comenzaron a criticarla.

“No importa. Ya tenemos a JNS”, “No gracias, nos quedamos con JNS” y “Si no es con JNS, no nos interesa”, fueron algunos de los comentarios.

Trascendió que el regreso de Jeans tendrá a la hija de Paty Sirvent como una de las integrantes y se especuló que también estaría Karla Díaz, de 41 años de edad.

Sin embargo, Karla Díaz aclaró en X que no estará en JNS ni Jeans, ya que ella está enfocada en otros proyectos.