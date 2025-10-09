Con bombo y platillo, Paty Sirvent anunció el regreso de Jeans, proyecto que no está relacionado con Bobo Producciones, dueños de la marca JNS, junto a las intgrantes.

Mediante un comunicado publicado en la cuenta de Facebook de Bobo Producciones, se informa que el proyecto de Paty Sirvent, no contará con la participación de:

Angie Taddei, de 44 años de edad.

Regina Murguía, de 40 años de edad.

Melissa López, de 42 años de edad.

Integrante de JNS están enteradas del regreso de Jeans, pero no estarán involucradas, reiteran.

Bobo Producciones lanza advertencia

Debido a que JNS es una modificación de “Jeans”, nombre original de la agrupación popera que se creó a finales de 1993, la compañía de Ari Borovoy y su hermano Jack, advierten sobre el uso de la marca.

”Es importante subrayar que Bobo Producciones, Angie, Melissa y Regina se deslindan de todo lo relacionado con esta iniciativa, reiterando que el nombre de JNS es una marca registrada, propiedad de Bobo Producciones y las integrantes, con registro vigente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Por lo anterior, la marca registrada JNS no puede ser utilizada en ningún proyecto o comunicación sin la autorización expresa y por escrito de Bobo Producciones” Bobo Producciones

Bobo Producciones no tiene nada que ver con el regreso de Jeans (Bobo Producciones)

¿Quiénes participan en el regreso de Jeans?

Paty Sirvent, una de las fundadoras de Jeans, anunció vía Instagram, el regreso de la agrupación, lo que desató dudas y confusión.

“Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans, regresa” Paty Sirvent

Tras recordar que hace más de 30 años vivió grandes experiencias junto a sus compañeras, Paty Sirven, dio por hecho el proyecto del que aún no hay detalles.

Por lo que fans de la agrupación se preguntan si las integrantes originales de Jeans volverán a los escenarios.

Cabe mencionar que la agrupación que se consolidó en 1995, además de las integrantes de JNS, contó con la participación de:

Paty Sirvent, de 42 años de edad, estuvo de 1999 a 2002

Litzy, de 42 años de edad, estuvo 1995 a 2008

Karla Díaz, de 41 años de edad, de 1997 a 2008

Dulce María, de 39 años de de edad, del 200 al 2002

Marcela García Cruz, de 43 años de edad, de 2005 a 2008

Tabatha Vizzuet, de 41 años, de 1995 a 1997

Sabrina Rodríguez Dalia Chaira, de 43 años de edad, de 2004 a 2007

Valeria Maza Matheu, de 40 años, de 2002 a 2004

Elizabeth Amiel Tena Hernández, de 42 años de edad, de 2002 a 2005

Aunque el anuncio del regreso de Jeans hace pensar en la agrupación, es probable que se trata de una nueva generación de la agrupación.

Y es que Paty Sirvent, momentos antes de dar el anuncio, compartió una imagen de Jeans junto a la pregunta: ¿Nueva generación?