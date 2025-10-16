Ari Borovoy -de 46 años de edad- defiende a JNS y se burla con sarcasmo de Paty Sirvent, quien se proclamó dueña del nombre.

Tras el anuncio de Jeans, Bobo Producciones aclaró que el nombre JNS les pertenece, mientras Paty Sirvent asegura que han usado esta marca sin autorización.

Ari Borovoy defiende a JNS con un sarcástico mensaje a Paty Sirvent

Bobo Producciones compartió un comunicado tras el anuncio de Paty Sirvent, de 42 años de edad, tras anunciar el regreso de Jeans.

Las integrantes de JNS mencionaron que no estaban enteradas del proyecto y tampoco que Paty Sirvent estaba usando el nombre JNS, ya que este les pertenece.

Ari Borovoy y las integrantes de JNS se burlan de Paty Sirvent (Instagram/@grupojns)

Paty Sirvent no se quedó callada y aseguró que tanto el nombre Jeans como JNS son propiedad de su padre.

Días después, Bobo Producciones y JNS compartió una historia en Instagram como claro mensaje para Paty Sirvent.

“Con las J’S no”, decía la historias de JNS junto a Ari Borovoy y emojis de corazón.

Todo indica que Ari Borovoy está dispuesto a pelear con Paty Sirvent por el nombre de JNS y ya declaró la guerra.

Paty Sirvent aclara que el nombre JNS le pertenece (Instagram/@jeansjnsoficial)

Paty Sirvent sigue utilizando el nombre JNS tras burla de Ari Borovoy

A pesar de las burlas y el comunicado de Ari Borovoy junto a las integrantes de JNS, Paty Sirvent sigue con su proyecto y utilizando el nombre Jeans.

En los promocionales del regreso de Jeans se puede ver en el logo las siglas JNS, lo cual sigue causando confusión.

El regreso de Jeans no estaría relacionado con un reencuentro; más bien, será un grupo nuevo con cantantes infantiles.