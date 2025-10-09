Paty Sirvent lo hizo oficial: Jeans regresará. La agrupación popera que se creó a finales de 1993, pero que se concretó en 1995, volverá.

Aunque el anunció de Paty Sirvent emocionó a los fans de Jeans, molestó a Bobo Producciones de Ari Borovoy, de 46 años de edad, y a las integrantes de JNS, quienes se deslindaron del proyecto.

Pero, ¿quién es Paty Sirvent? En SDPnoticias te compartimos algunos datos de la cantante conocida como “Patylú”.

¿Quién es Paty Sirvent?

Patricia Sirvent Bartón es el nombre real de Paty Sirvent, exintegrante del extinto grupo musical Jeans.

Es hija de Patricia Barton y del productor musical Alejandro Sirvent. Su hermano es Álex Sirvent, de 45 años de edad.

Conoció la fama en 1995, año en que fundó Jeans, junto a tres de sus amigas:

Angie Taddei, de 44 años de edad.

Litzy, de 42 años de edad.

Tabatha Vizzuet, de 41 años.

Paty Sirvent (@patysirvent / Instagram)

¿Qué edad tiene Paty Sirvent?

Paty Sirvent nació en Ciudad de México el 3 de junio de 1983 por lo que actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es el esposo Paty Sirvent?

Paty Sirvent está casada con el político César Nava Vázquez, de 51 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Paty Sirvent?

A Paty Sirvent la rige el signo zodiacal de géminis.

¿Cuánto hijos tiene Paty Sirvent?

Paty Sirvent y César Nava Vázquez tienen una hija llamada Inés.

¿Qué estudió Paty Sirvent?

Paty Sirvent estudió música en el Berklee College of Music en Boston, Massachusetts

¿En qué ha trabajado Paty Sirvent?

Paty Sirvent formó parte de Jeans, de 1995 a 2008.

Abandonó la agrupación en medio de críticas hacia su padre por el constante cambio de integrantes, quienes lo acusaron de maltratos, así como de darle preferencia a su hija.

En 2006, fungió como conductora en la estación Radio Variedades. Ese mismo año estuvo al frente de la revista informativa Hoy diario.

El 14 de marzo de 2009 se lanzó como cantante en solitario bajo el nombre de “Patylú”. Su disco titulado “La casita de Patylú” va dirigido al público infantil.

Entre sus canciones infantiles más exitosas destaca “La vaca Tomasa“.

Paty Sirvent (@patysirvent / Instagram)

Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans

Mediante su cuenta de Instagram, Paty Sirvent anunció el regreso de Jeans, agrupación que modificó su nombre en 2017 por cuestión de derechos.

Paty Sirvent se dijo emocionada y conmovida al recordar las aventuras que vivió junto a sus amigas.

“Hace 30 años en estas mismas fechas estábamos formando Jeans, un grupo lleno de sorpresas, lleno de incertidumbres, no sabíamos qué iba a pasar” Paty Sirvent

Por lo que prometió que el regreso será espectacular:

“Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy emocionada. Jeans regresa ¡Qué emoción!” Paty Sirvent

A poco del anuncio de Patylú, Bobo Producciones se manifestó. A través de un comunicado informó que tanto la compañía como las integrantes de JNS no están relacionadas con este proyecto.

Así como advirtió sobre el uso del nombre JNS, el cual es una marca registrada por sus integrantes y por Bobo Producciones, por lo que de ser usado habrá consecuencias legales.

Bobo Producciones no tiene nada que ver con el regreso de Jeans (Bobo Producciones)

Por otro lado, aún se desconoce quiénes son las integrantes de Jeans, el proyecto de Paty Sirvent.

Se sospecha que la agrupación no contará con la participación de ningunas de las integrantes de Jeans, ya que se trata de una nueva generación.

Fans de Jeans llegaron a esta conclusión porque antes de hacer el anuncio, Paty Sirvent compartió un video de la extinta agrupación junto a la pregunta: ¿Nueva generación?