Mariana Ochoa -de 46 años de edad- dice que el nuevo JNS es un proyecto infantil y no un reencuentro, como muchos creen.
El regreso de Jeans generó especulaciones sobre el posible reencuentro de algunas integrantes al grupo y una disputa con JNS.
Mariana Ochoa revela de qué tratará el nuevo proyecto de JNS de Paty Sirvent
Tras el anuncio del regreso de Jeans, los fans comenzaron a cuestionarse si JNS se uniría al proyecto u otras exintegrantes.
Posteriormente, JNS se deslindó del proyecto de Paty Sirvent -de 42 años de edad- y ella aseguró que el nombre le pertenece a su padre.
Entre dimes y dientes, Mariana Ochoa reveló que el nuevo JNS será un proyecto infantil.
“La verdad yo creo, no sé que proyecto traiga entre manos porque tengo comunicación con Paty Sirvent, pero yo me imagino que van a rehacer el grupo de niñas”Mariana Ochoa
“Jeans es una marca registrada del señor Sirvent, por eso las exintegrantes tuvieron que registrar un nombre distintos, evidentemente son dos conceptos distintos”Mariana Ochoa
La cantante mencionó que el nuevo Jeans tendrá un concepto muy distinto al de JNS, pues estará integrado por menores de edad.
Pero, Paty Sirvent insiste que el nombre JNS también le pertenece, por lo que ella podría usar este nombre.
Este sería el nuevo concepto de Jeans de Paty Sirvent
Paty Sirvent anunció el regreso de Jeans el pasado 8 de octubre, pero no dio más detalles del grupo creado hace 30 años.
Incluso, pensaron que Karla Díaz -de 41 años de edad- sería parte del reencuentro, pero ella aclaró que no será así.
Asimismo, otros aseguran que Jeans tendrá nuevas integrantes infantiles lideradas por la hija de Paty Sirvent.
La cantante tiene una hija llamada Inés Nava -de 12 años de edad- y hay quienes aseguran que la adolescente será parte del grupo.
Por el momento, no hay más detalles del regreso de Jeans, ya que Paty Sirvent solo lanzó un comunicado para proclamarse dueña del nombre Jeans y JNS.