Los boletos para BTS están más que cotizados, pues aún sin terminar la preventa para sus conciertos en México 2026, en páginas ya aparecen boletos en reventa.

Causando indignación entre los ARMY que se han peleado por la transparencia de la venta de boletos y ahora por alcanzar las deseas entradas para ver a BTS en el Estadio GNP Seguros.

Boletos en reventa para BTS en México hasta en 100 mil pesos

Este viernes 23 de enero arrancó la preventa de boletos para las 3 fechas en concierto de la boyband surcoreana BTS en México y mientras cientos de ARMY hacen fila para obtener sus entradas en páginas ya parecen boletos en reventa.

Reventa para BTS en México antes de que termine la preventa que indigna al ARMY aún más, y no solo eso, sino también el precio de los boletos con el que se manejan los revendedores de manera ilegal.

Pues tal y como lo han reportado en redes sociales, los boletos en reventa para BTS en México se cotizan hasta en 100 mil pesos, mientras que los precios más bajos en entradas para los concierto en reventa en 10 mil pesos.

💜Todavía ni termina la preventa ARMY y ya hay boletos en reventa desde $10,000 hasta $108,000 pesos!!!!#bts #ticketsmx pic.twitter.com/sOy9Xjxu3W — Tickets MX (@mx_tickets) January 23, 2026

ARMY pide no comprar boletos en reventa

Ante la alarma de la reventa de boletos para BTS en México, sin importar que apenas inició la preventa, el ARMY ya ha pedido no comprar boletos en reventa.

“Por favor, por favor resistan… no compren a lo revendedores”, “no normalicen los precios inflados, no se vayan con la reventa”, son algunos de los comentarios que han dejado los ARMY.

Así mismo el ARMY pedido tumbar las páginas de revendedores, así como denunciar la venta ilegal de boletos para los conciertos de BTS en México.