En una historia reciente en su Instagram, Ángela Aguilar subió un mensaje donde menciona lo difícil que le ha sido seguir con su carrera musical en los últimos tiempos.

No solo por la presión del mismo mundo del entretenimiento, sino por todo lo que significa para la música el legado de la familia de Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOficial)

Ángela Aguilar señala que ha querido abandonar su carrera

En su mensaje en Instagram, a manera de poema, Ángela Aguilar se sincera con sus seguidores señalando que incluso se le hace un nudo en la garganta al comentar esto.

Afirmando Ángela Aguilar que su camino no ha sido fácil, al grado que perdió toda la esperanza durante estos años de carrera profesional.

“Tú piensas que está difícil, pero no está difícil. Con el llanto en mi garganta, el nudo aflojó, aunque mi esperanza en el camino hace tiempo se perdió” Ángela Aguilar

Esto sin entrar en más detalles, dejando todo a la interpretación de sus fans y seguidores, quienes han reaccionado a las palabras de la cantante.

Sorprende que dé este mensaje justo antes del inicio de su tour Libre Corazón en Estados Unidos; lo que puede interpretarse que no está del todo segura con este.

Si bien todo se limitó a estas palabras, fans creen que estas se dan debido al año tan polémico que ha tenido, debido a su boda con Christian Nodal y reportes de bajas ventas en conciertos.

Mensaje Ángela Aguilar (Especial)

Ángela Aguilar siente el peso de su apellido

Otra parte del mensaje de Ángela Aguilar que sorprendió a los fans, es que hace mención que siente mucha presión por su apellido y lo que este significa para la música.

Señalando Ángela Aguilar que no le importaría dejar de lado todo el legado que ha dejado su familia en el mundo de la música.

Sin embargo, es ahí mismo donde encuentra la fuerza para seguir adelante, de todas las personas que le enseñaron a cantar y la metieron en este mundo.

Aunque no dio nombres, está claro que se refería a su abuela Flor Silvestre, y su padre, Pepe Aguilar, quien siempre ha estado junto a ella desde el inicio.