Seis conciertos de Ángela Aguilar han sido cancelados en Estados Unidos y Ticketmaster lo confirmó revelando las fechas afectadas además de cómo obtener un reembolso.

¿Por qué Ángela Aguilar canceló seis conciertos de su gira por Estados Unidos?

A través de Ticketmaster se dio a conocer que Ángela Aguilar de 22 años de edad, canceló seis fechas más de sus conciertos que formarían parte de su gira por Estados Unidos llamada ‘Libre corazón’.

Pero ¿por qué Ángela Aguilar canceló seis conciertos en Estados Unidos? Hasta el momento no se han revelado los motivos; sin embargo, varios medios y redes sociales aseguran que se debió a la baja venta de boletos en los recintos.

La gira que empezaría con 17 conciertos alrededor de Estados Unidos de Ángela Aguilar, ha tenido que cancelar varias fechas, estas han sido las fechas y recintos que han sido cancelados:

24 y 26 de octubre en Nueva Jersey y Pensilvania

14 de noviembre en Carolina del Norte

1, 2 y 23 de noviembre en Indianápolis, Chicago y Denver

Ángela Aguilar cancela 6 conciertos en Estados Unidos (Ticketmaster )

Se sabe que la gira por Estados Unidos de Ángela Aguilar pretende iniciar el 6 de noviembre en Texas, en donde de acuerdo con Ticketmaster, aún hay boletos disponibles.

Se había dicho que las ganancias de la gira ‘Libre Corazón’ de Ángela Aguilar, que está a punto de iniciar en Estados Unidos con todo y fechas canceladas, serían destinadas para apoyar a comunidades migrantes.