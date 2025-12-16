Emiliano Aguilar -de 33 años de edad- reveló que alguien cercano abusó de su confianza y Ángela Aguilar está involucrada.

La relación entre la familia Aguilar y Emiliano Aguilar está empeorando, pues el rapero volvió a arremeter contra ellos por una traición.

Emiliano Aguilar está molesto por una polémica que involucra a Ángela Aguilar

Ángela Aguilar tuvo un concierto en California e invitó a sus sobrinas, situación que molestó a Emiliano Aguilar.

El rapero compartió un video donde mencionó que no sabía que sus hijas iban a asistir al concierto de Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

Emiliano Aguilar dice que le pidió a la mamá de sus hijas que no se involucrada con los Aguilar , pero ella ha hecho lo contrario.

“Está saliendo por todos lados que mi hija estaba en el concierto de Ángela (…) Yo nunca di mi autorización para que llevaran a mi hija al concierto de Ángela, lo hizo la mamá de mi hija” Emiliano Aguilar

El rapero mencionó que le tenía mucho respeto a la mamá de sus hijas, pero no le pareció que no le avisara que sus hijas asistirían al concierto de Ángela Aguilar.

“No me dijeron nada, yo no sé. Ella lo hizo por su propia voluntad (…) Yo le dije a ella que no hiciera eso, pero no se puede hacer nada” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar aclaró que sigue enemistado con la familia Aguilar, pero la visita de su hija a Ángela Aguilar provocó especulaciones de un falso pleito entre él y su familia para llamar la atención.

Emiliano Aguilar arremete contra su tía Marcela Rubiales (Agencia México)

¿Las hijas de Emiliano Aguilar son cercanas a Ángela Aguilar?

La influencer Nelssie Carrillo fue quien reveló que las hijas de Emiliano Aguilar acudieron al concierto de Ángela Aguilar en California.

La información fue confirmada por Emiliano Aguilar en un comentario: “Me acabo de enterar que también estaba mi otra hija ahí. Se pasan por hacer eso sin mi consentimiento”.

Nelssie Carillo narró que la niñas iban con su padrastro y tal parece que convivieron con Ángela Aguilar al final del concierto en San Diego.

Hace algunos meses trascendió que Pepe Aguilar ya había convivido con sus nietas, por lo que la familia Aguilar sí tendría contacto con las hijas de Emiliano Aguilar.