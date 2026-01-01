Ángela Aguilar -de 21 años de edad- compartió en Instagram un mensaje de reflexión por el fin de año 2025: “Gracias por las lecciones que no pedí”.

La cantante aseguró que el 2025 puso a prueba su paciencia y confirma que no fue fácil.

Ángela Aguilar comparte mensaje de Fin de Año en Instagram

Las críticas y burlas fueron parte del año de Ángela Aguilar y ella plasmó su sentir en su mensaje de Fin de Año.

Ángela Aguilar inició su mensaje revelando que ha tenido que tener paciencia, fe y la capacidad de mantenerse firme ante las adversidades.

“No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz” Ángela Aguilar

La cantante aseguró que fue firme al no cambiar su personalidad para ‘encajar en el molde social’.

Ángela Aguilar expresó que fue pesado e injusto el año, pero supo enfrentarlo con valentía.

“Seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido. Y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incomoda” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram )

Ángela Aguilar agradece a su familia por apoyarla este 2025

La cantante confirmó lo que todos piensa, las críticas sí le afectan y ha vivido momentos complicados.

Ángela Aguilar agradeció a su familia y fans por acompañarla durante los duros momentos que vivió en el 2025.

“Nada de esto lo atravesé sola. Mi familia fue el sostén cuando el piso se movía. Mis angelitos fueron el recordatorio de que hacer las cosas con respeto todavía importa. Y mi fe fue el lugar donde encontré fuerza cuando no había explicaciones” Ángela Aguilar

La interprete menciona que ha “visto lo peor”, pero eligió ser una mejor persona: “No sé si todo pasa por algo, pero sí sé que cómo respondemos a lo que nos toca termina definiendo quiénes somos“.

Ángela Aguilar cerró su mensaje agradeciendo al 2025 por las lecciones y por ser más fuerte cada día, además de describir el año que pasó como algo intenso.

La cantante está lista para enfrentar el 2026, el cual sigue pintando como un caos para su carrera y vida personal.

Ángela Aguilar ha sido blanco de críticas desde que confirmó su relación con Christian Nodal -de 26 años de edad- semanas después de que terminó con Cazzu.

Posteriormente se casó con el cantante y esto ha generado malos comentarios en su contra, los cuales sí han afectado su carrera.