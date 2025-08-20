Ángela Aguilar -de 21 años de edad- responde a quienes creen que ya no llena sus conciertos con un video de sus presentaciones en Estados Unidos.

La carrera de Ángela Aguilar se ha visto afectada por las críticas y hate que recibe tras casarse con Christian Nodal, pero ella ha tratado de seguir adelante.

Ángela Aguilar comparte video para presumir que aún llena estadios en Estados Unidos

El miércoles 20 de agosto, Ángela Aguilar compartió un video en Instagram con imágenes de sus conciertos en Estados Unidos.

Ángela Aguilar y su familia se presentaron el 15 y 16 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

La cantante colocó un emoji de corazón en la descripción de su video, el cual tenía de fondo la canción de “La Malagueña”.

En el video se nota que sí había público en sus conciertos, pues recordemos que la cantante fue criticada por tener promociones en la venta de sus boletos.

Ángela Aguilar se presentó junto a Pepe Aguilar -de 57 años de edad- y su hermano, Leonardo Aguilar, de 26 años de edad.

A pesar de que Ángela Aguilar agradeció la asistencia a su concierto, los malos comentarios comenzaron a brotar.

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOficial)

Ángela Aguilar presumió la asistencia a su concierto, pero no faltaron los criticones

La carrera de Ángela Aguilar se ha visto eclipsada por la polémica relación con Christian Nodal.

Más allá de su talento, sus haters la han atacado por su vida sentimental y se ve reflejado en sus redes sociales.

“Parece convención de asilos”, fue uno de los comentarios en la publicación de Ángela Aguilar.

Los fans de Ángela Aguilar la felicitaron por seguir adelante y desearon que abra más fechas en Estados Unidos.

Mientras tanto, Ángela Aguilar estará de gira en Estados Unidos durante octubre y noviembre por ciudades como Texas y Atlanta.