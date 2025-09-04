Ángela Aguilar se ofreció a cantar más de lo pactado en el evento de los 300 líderes más influyentes de México.

Y es que, aunque Ángela Aguilar -de 21 años de edad- solo habría sido contratada para una canción, decidió interpretar más que nadie le solicitó.

Ángela Aguilar cantó más de lo pactado en los 300 líderes más influyentes de México

Ángela Aguilar fue invitada para cantar durante el evento los 300 líderes más influyentes de México.

A donde llegó acompañada por su hermano, Leonardo Aguilar, y su esposo, Christian Nodal, de 26 años de edad.

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOficial)

Durante el evento, Ángela Aguilar sorprendió a los asistentes con su talento; sin embargo, hubo un momento que llamó la atención.

Y es que solo se había pactado que Ángela Aguilar cantara un tema, pero ella sola se ofreció a interpretar otra canción, pese a que nadie se lo pidió.

Tras terminar de cantar ‘Contigo a la distancia’, Ángela Aguilar interpretó ‘Paloma Negra’, tema que ha cantado en otras ocasiones.

Tras esta segunda canción, Ángela Aguilar se bajó del escenario.

“Solamente me invitaron a cantar una canción, pero en realidad quiero cantar otra, si me lo permiten” Ángela Aguilar

Usuarios critican a Ángela Aguilar por cantar más de lo pactado en los 300 líderes más influyentes de México

El video de Ángela Aguilar de inmediato se viralizó en las redes sociales, pero las críticas en su contra no faltaron.

Y es que algunas personas consideraron que Ángela Aguilar solo buscaba tener protagonismo, ya que nadie le pidió que cantará una segunda canción.

Ya que consideran que en esa clase de eventos tienen el tiempo medido, pues lo relevante no son las personas que acuden a cantar.

Y es que, aunque muchos destacaron el talento que tiene Ángela Aguilar, otros le siguen recordando la polémica por su relación con Christian Nodal.

Algunos usuarios creen que la polémica sigue a Ángela Aguilar en su carrera y no la ha dejado sobresalir, pese al talento que tiene y se le vaticinaba un gran futuro.