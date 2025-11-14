Christian Nodal -de 26 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que no dedicó su Latin Grammy a su esposa Ángela Aguilar.

En medio de versiones de que se va a casar por la iglesia con Ángela Aguilar en el 2026, Christian Nodal no la mencionó pese a que si lo hizo con Cazzu y Belinda en años anteriores.

Christian Nodal no dedicó su Latin Grammy a Ángela Aguilar

Christian Nodal ganó el Latin Grammy al mejor Álbum música ranchera/Mariachi, terna en la que se encontraba compitiendo con su suegro Pepe Aguilar.

Desde el primer momento, Christian Nodal se mostró muy emocionado; sin embargo, recibió varias críticas por no dedicar su Latin Grammy a Ángela Aguilar.

Y es que aunque sí le dio un beso y abrazo a su esposa Ángela Aguilar -de 22 años de edad- antes de recibir su reconocimiento, ya no la mencionó en su discurso.

Christian Nodal agradeció a todos los que han sido parte fundamental de su éxito y mencionó a su equipo de trabajo.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración” Christian Nodal

El cantante continuó mencionando a integrantes específicos de su equipo creativo y técnico, sin incluir referencias a su esposa.

En su discurso, Christian Nodal también se refirió a su público, quienes han estado apoyándolo en cada momento.

La omisión de Ángela Aguilar generó controversia inmediata, pues algunos consideraron que Christian Nodal sí la incluyó al hablar sobre su familia.

Pero, otros creen que Christian Nodal y Ángela Aguilar no se muestran tan cómodos en esta clase de premios e incluso algunas de sus acciones han sido tachadas como indiferencia.

Christian Nodal llamó la atención en plena ceremonia de los Latin Grammy al ignorar a Ángela Aguilar frente a todos. Un gesto que encendió la alarma y dejó a muchos preguntándose qué está pasando entre ellos 👀 pic.twitter.com/Nf6bRj9D1D — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 14, 2025

Ya que creen que Christian Nodal no se muestra tan romántico como si lo hacía con Cazzu o Belinda.

Sin embargo, hay otros videos en los que se puede ver a Christian Nodal y Ángela Aguilar besándose, lo que demostraría que siguen muy enamorados.

Recuerdan cuando Christian Nodal si dedicó su Latin Grammy a Cazzu y Belinda

La ausencia de Ángela Aguilar en los agradecimientos de Christian Nodal en el Latin Grammy generó gran polémica.

Y es que a través de las redes sociales, se recordó que Christian Nodal si se había tomado un tiempo en las emisiones anteriores del Latin Grammy para agradecerle a sus respectivas parejas.

Se recordó que Christian Nodal sí hizo referencia a Cazzu y Belinda, entonces sus parejas sentimentales.

En 2022 cuando Christian Nodal ganó el Latin Grammy como mejor álbum de música ranchera-mariachi debido a su disco “Forajido” le dedicó unas palabras a Cazzu.

“A mí amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios” Christian Nodal

Mientras que en 2021 Christian Nodal se alzó con el Latin Grammy al mejor Artista Regional y no se olvidó de mencionar a Belinda.